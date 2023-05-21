Samanyolu Haber /Gündem / Bu hamburger tam 14 bin TL’ye satılıyor /21 Mayıs 2023 21:51

Bu hamburger tam 14 bin TL’ye satılıyor

ABD'nin Philadelphia şehrinde açılan bir restoranın, yaklaşık 14 bin TL'lik (700 dolar) bir fiyat etiketiyle hamburger servis etmesi duyanları şaşkına çevirdi.

SHABER3.COM

ABD’deki Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde cuma günü açılan Drury Beer Garden isimli restoran, menüsünde yer verdiği hamburgerle, piyasa fiyatlarının çok üzerine çıktı.

14 bin TL’ye yakın bir fiyatla satılan hamburgerde, sığır eti, havyar, trüf, ıstakoz, yenilebilir altın ve özel bir tür çedar peynir bulunuyor.

Restoranın sahibi George Tsiouris, yaptığı açıklamada, “Burgerler, dünyanın her yerinde en sevilen yiyeceklerden biri. Yeni menü konseptimizle misafirlerimize harika, yaratıcı ve lezzetli seçenekler sunmaktan heyecan duyuyoruz.” dedi.

Yüksek fiyatla satılan hamburger, Twitter kullanıcılarının da diline düştü. Bir kullanıcı, “Hayır, bu kira parası,” derken başka biri de, “Burgeri tutar ve onun yerine bağış yapardım. Bugünlerde (özellikle enflasyonla) çok fazla mücadele eden insanlar varken, bu gerçekten gereksiz.” dedi.

1700 TL’ye (85 dolar) satılan Wagyu çizburgerinin dışında, restorandaki diğer burgerlerin fiyatları da 376 ila 455 TL (19-23 dolar) arasında değişiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bu hamburger tam 14 bin TL’ye satılıyor Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:41:23