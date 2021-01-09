Samanyolu Haber /Gündem / Bu hamle Karamollaoğlu'na soruldu /09 Ocak 2021 11:25

Bu hamle Karamollaoğlu'na soruldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, "Bugün durduğumuz yer belli. Ancak ittifaklar koalisyon değildir. Her türlü fikir alışverişine açığız" dedi.

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Karamollaoğlu, Erdoğan'ın Asiltürk ziyaretine ilişkin Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuştu. 

Ziyaretin 'sürpriz olmadığını' belirten Karamollaoğlu, "Oğuzhan Bey bana geçen cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisine ziyarete geleceğini haber vermişti. Önceden planlanmış ve bildiğim bir ziyaretti. Bu bir nezaket ziyareti, bu aşamada başka türlü görmek doğru olmaz" dedi. 
AKP'li yazar Abdülkadir Selvi, dünkü yazısında Saadet yönetiminde çatlak olduğunu öne sürmüş, bu çatlaktan faydalanan Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaret ettiğini iddia etmişti.

Karamollaoğlu, Alçı'nın 'Saadet Partisi olarak durdukları yer ile ilgili Oğuzhan Bey’in bir rahatsızlığı, bir itirazı, bir fikir ayrılığı mı vardı?' sorusuna, "Hayır, Oğuzhan Bey ile biz bu konuları konuşmadık. Kesinlikle böyle bir fikir ayrılığı ya da kendisinin Saadet Partisi’nin bulunduğu yere yönelik dile getirdiği bir itiraz yok. Yeri ve zamanı gelince bunlar oturulur, konuşulur" diye yanıt verdi. 

İttifak kulislerini değerlendiren Karamollaoğlu 'bu konuları konuşmak için erken olduğunu' belirterek, Alçı'nın "Yani 'Cumhur İttifakı bünyesinde yer almak imkan dahilinde değildir, biz çok net bir şekilde Millet İttifakı’nın bir üyesiyiz' demiyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: 

"Bugün durduğumuz yer belli. Ancak ittifaklar koalisyon değildir. Her türlü fikir alışverişine açığız. Bu görüşmeler iyidir. Cumhurbaşkanının herkesle görüşmesinde fayda var. Yüz yüze görüşmek siyaseti yumuşatır."
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