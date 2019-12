Bu hamleye Amerika ne diyecek?

SAMANYOLUHABER- Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) kontrolündeki uluslararası para transfer sistemi swift İran'a yönelik müeyyidelerin omurgasını teşkil ediyor.

Uluslararası bankacılık sisteminden tecrit edilen İran, Rusya ile ortak para transferi için çalışmalar yürütse de ülke ekonomik krizle boğuşuyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ağustos ayında ABD’den bağımsız bir ödeme sistemi teşkil edilmesi için Avrupa Para Fonu ve alternatif SWIFT sistemi kurulmasına dair teklifi İran'a yönelik ambargo ile daha da önemli hâle geldi.

INSTEX SAYESİNDE SWIFT SİSTEMİNE İHTİYAÇ KALMAYACAK

Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa Birliği'nin lokomotif üç ülkesi SWIFT’e alternatif, özel bir para transferi (ödeme) mekanizması tesis etti.

Kısa ismi INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) olan sistemin merkezi ise Fransa'nın başşehri Paris'te.

INSTEX sayesinde, ABD Doları kullanmadan ya da SWIFT’e ihtiyaç duymadan AB ülkelerinin kendi arasında ve diğer ülkelerle para transferi yapılabilmesi mümkün olacak.

INSTEX’e şimdiden Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Norveç ve İsveç de dahil oldu. Aydınlık gazetesi yazarı Ufuk Söylemez'e göre Türkiye de INSTEX sisteminde yerini behemehâl alacak.

DÜNYADAKİ REZERVLERİN ÜÇTE İKİSİ ABD DOLARI

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) verilerine göre dünyadaki uluslararası borcun (kredilerin) ve dünyadaki toplam küresel rezervlerin üçte ikisi ABD Doları'ndan müteşekkil.



Başka bir ifadeyle, toplam uluslararası kredilerin ve toplam uluslararası rezervlerin yüzde 60’ından fazlasını dolar teşkil ediyor.

1973 yılında 15 ülkeden 239 bankanın bir araya gelmesi ile SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) sistemi için yeni bir teşkilat kurulmuştu.

1977 yılında faaliyete geçen SWIFT sistemi hâlihazırda 200’den fazla ülkede on binlerce banka ve mali kuruluş hizmet veriyor.

RUSYA'NIN SWIFTE ALTERNATİF SİSTEMİ HENÜZ ULUSLARARASI LİGE ÇIKAMADI





ABD'nin müeyyidelerinden ağzı yanan Rusya da SPFS (System for Transfer of Financial Messages) sistemini kurdu.





SPFS halihazırda sadece Rusya Federasyonu sınırları içinde hizmet veriyor. Ülke içi para transferlerinin yüzde 18'i SPFS ile yapılıyor. Katılımcı banka sayısı ise 500 civarında.





SPFS'nin uluslarası ödem sistemi hâline gelmesi kısa vadede mümkün görünmüyor.