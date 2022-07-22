Samanyolu Haber /Gündem / "Bu harami düzeni emekliye sevk edeceğiz" /22 Temmuz 2022 17:16

"Bu harami düzeni emekliye sevk edeceğiz"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Samsun Terme’de, "İsrafı bitireceğiz, hırsızlığı bitireceğiz, yolsuzluğu bitireceğiz. Ve sonuç itibarıyla inşallah bu harami düzeni helal oylarımızla birlikte demokrasi ile emekliye sevk edeceğiz" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için geldiği Samsun’un Terme ilçesinde yurttaşlara seslendi. Akşener özetle şunları söyledi:

“Daha ilginci Giresun’da gördüm; Meksika’nın üzerinden Amerika’ya iltica eden dört ay içinde 2 bin 218 gencin varlığını gördüm. Bütün bunları sizle paylaştık, çözümlerini ürettik. Çünkü bizim anlayışımıza göre iktidar hizmet eder, muhalefet halkın avukatlığını yapar. Biz sizden öğreniriz, getiririz, çözüm önerilimizi sunarız. İktidar bunu yapar. Yaparsa ona yazar. Yapmazsa biz peşinden gideriz. Ondan sonra da sizlerin, iktidarı değiştirme hakkınız doğar. İş bölümü böyledir.

Şimdi ben buradayım, karşınızdayım. Ben dahil herkesi buraya getirin, dertlerinize çözüm ürettirin. Karadeniz gezimizin esası bu mantık içerisinde fındık ve çeltik için fiyat açıklamaktır ki iktidar onu yerine getirsin. Fındık için yaptığımız derin bir çalışmanın sonucunda 74 lira fiyat açıklanmasını istiyoruz. Sizler Türkiye’nin çeltiğinin yüzde 17’ini üretiyorsunuz, sizin için de çeltik için de 15 lira açıklanması gerekiyor, en az 15 lira açıklanması gerekiyor.

“İSRAFI BİTİRECEĞİZ, HIRSIZLIĞI BİTİRECEĞİZ, YOLSUZLUĞU BİTİRECEĞİZ”
Biz muhalefet olarak çalıştık. Diyoruz ki iktidara; ‘sen yorulma biz çalıştık sen sadece yerine getir, 74 lira fındık açıkla, 15 lira çeltik açıkla, bir de Salı Pazarı’nın barajını yerine getir, ikide bir selden kurtarın bu Terme’yi, ondan sonra iş hallolsun.’ Muhalefetin görevi bu. Biz bu işi yerine getirmeye gayret ediyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Kavgadan uzak. Birbirimize düşmekten uzak. Herkesin birbiri ile doğru bir dil ile konuştuğu, makulde buluşulan; milletimizin derdine çare üretilen bir siyasi dili, birlikte inşallah inşa edeceğiz. Dolayısıyla kim ne derse desin, hangi yün yumağını atarlarsa atsınlar, and olsun o yün yumağına biz kapılmayacağız. Kavga etmeyeceğiz, kavganın bir parçası olmayacağız.

Bu ülkenin kaynakları vardır. Bu ülkenin imkanları vardır. Bu ülkenin insanları var, insanları; gençleri var, yaş almışları var, orta yaşlıları var. İsrafı bitireceğiz, hırsızlığı bitireceğiz, yolsuzluğu bitireceğiz. Ve sonuç itibarıyla inşallah bu harami düzeni helal oylarımızla birlikte demokrasi ile emekliye sevk edeceğiz.”


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