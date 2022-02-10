Samanyolu Haber /Gündem / "Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise..." /10 Şubat 2022 22:36

"Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise..."

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrik zamlarını geri alıncaya kadar faturalarını ödemeyeceği açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konuyla ilgili yeni bir açıklama daha geldi. Kılıçdaroğlu, ''Bu konuyla ilgili ilk adımımdır. Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım'' ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammını geri al" demişti.

Fahiş elektrik faturalarına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri gündeme otururken; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bugün yaptığı açıklamada ''Kemal Kılıçdaroğlu karanlıkta kalmayı göze almıştır. 2 Kasım’da, Abant’ta ne uyarı yaptıysa, ne söz verdiyse arkasında durmaktadır. Bir kurumsal karar almamış, aldırmamıştır. Kişisel protestosudur, Adalet Yürüyüşü gibi tek başına başlamıştır'' ifadelerini kullandı.

''İLK ADIMIMDIR''

Kılıçdaroğlu, son olarak CHP'li Özel'in sözlerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayarak yeni bir açıklamada bulundu. ''Bu konuda uyarımı aylar önce yapmıştım'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Bu konuyla ilgili ilk adımımdır. Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım'' ifadelerine yer verdi.
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