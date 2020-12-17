Samanyolu Haber /Gündem / Bu hesaba göre Bursa'da her gün 60 kişi korona'dan vefat ediyor /17 Aralık 2020 14:03

Bu hesaba göre Bursa'da her gün 60 kişi korona'dan vefat ediyor

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle vaka ve can kayıpları artıyor. Korona nedeniyle yaşanan ölümlerde her gün rekor kırılıyor.

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Uzmanlar vakaların ve can kayıplarının açıklanan resmi rakamların üzerinde olduğunu dikkat çekiyor.

Bursa’da korona nedeniyle son bir ayda yaşanan can kayıplarının artışına dikkat çekildi.

CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca, “Aralık’ta vefat sayısı yüzde 152 arttı” açıklamasında bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, web sitesinde yıllara göre ölüm oranlarını yayınladı.

Buna göre 2018'in 1-15 Aralık döneminde 617, 2019'un aynı döneminde de 628 ölüm yaşandı.

Karaca, 2020'nin 1-15 Aralık döneminde bin 582 can kaybının yaşandığına dikkat çekti.

Bu da can kaybının geçen iki yıla oranla yüzde 152 artış yaşandığını gösterdi.

Karaca, geçen yıla göre fazladan 954 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti ve “Pandemi koşullarında nasıl acı bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Karaca, belediye kaynaklarında daha önce açık olan ölüm sayılarının artık kapalı olduğunu ve bu nedenle kaçının koronavirüs kaynaklı olduğunu bilmediklerini de söyledi.
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