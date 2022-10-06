Bu hülleyi de hülleye TBMM'nin alet edilmesini de kınıyoruz."









CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Sayıştay üyesi Muhterem İnce'ye tepki gösterdi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hülleyi de hülleye TBMM'nin alet edilmesini de kınıyoruz" dedi.TBMM Genel Kurulunda gizli yapılan oylamada Anayasa Mahkemesi üyeliğine, eski İçişleri Bakan Yardımcısı Sayıştay üyesi Muhterem İnce seçildi. Oylamaya CHP ve HDP katılmadı.Muhterem İnce, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildiğini duyurdu."Sayıştay’da teşrik-i mesaide bulunduğumuz kıymetli Sayıştay Üyeleri ve Gazi Meclisimizdeki saygıdeğer Milletvekillerinin büyük teveccühleri ile Anayasa Mahkemesi Üyesi olarak seçilmiş bulunuyorum.Rabbim, hukuk ve adalet yolculuğunda bu güvene layık olmayı nasip etsin."İnce’nin bu paylaşımını alıntılayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise şu ifadeleri kullandı:"Milletle de bu kadar dalga geçme be Muhterem...Hülleyle önce Sayıştay'a, sonra AYM'ye seçildiğini bilmiyor muyuz.3 ay kalıp bir sayfa çevirmediğin Sayıştay'da ne mesaisinde bulundun da üyelere teşekkür ediyorsun.