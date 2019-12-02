Bu iktidarı tarihin çöplüğüne süpürene kadar bize durmak yok

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Dersim İl Örgütü 3’üncü Olağan Kongresi’nde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli erken seçim çağrısını tekrar etti.



HDP’nin 20 Kasım’da açıkladığı erken seçim talebinin sebepsiz olmadığını belirten Temelli, "Bu çürümüş zihniyete karşı 'hodri meydan, erken seçim' dedik. Seçim zamanıdır, bu iktidardan kurtulma zamanıdır." dedi.





TEMELLİ: BÜTÇE BETONCU BİR ZİHNİYETLE HAZIRLANDI





Temelli, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının her gün yeni bir kötülük dayattığını vurgulayarak, "Bütçeye bakın, bu bütçenin getirdiği tek şey yoksulluk, doğa katliamı, sömürü, zulüm. Sadece kendi silah tacirlerine, müteahhitlerine yarar sağlar. Betoncu bir zihniyettir." diye konuştu.





Temelli şöyle devam etti: "Bunu söyleyince, 'Siz halka hizmete karşısınız' diyorlar. Halka hizmet böyle olmaz. Halka hizmet HDP'nin Hakça Dağıtım Programı'ndaki gibi olur. Yani halka sorarsın, ihtiyaçları belirlersin, o ihtiyaçlara uygun bütçe yaparsın, o bütçeyle hizmet üretir halka ulaştırırsın. İşte bu radikal demokrasidir, müzakereci demokrasidir, katılımcı demokrasidir."





HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bu iktidar (AKP) gidene kadar 7/24 ayaktayız. İktidarı tarihin çöplüğüne süpürene kadar bize durmak yok." dedi.







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