Samanyolu Haber /Politika / Bu iktidarı tarihin çöplüğüne süpürene kadar bize durmak yok /02 Aralık 2019 00:26

Bu iktidarı tarihin çöplüğüne süpürene kadar bize durmak yok

Erken seçim çağrısını tekrar eden Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bu iktidar (AKP) gidene kadar 7/24 ayaktayız. İktidarı tarihin çöplüğüne süpürene kadar bize durmak yok." ifadelerini kullandı.

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Hakların Demokratik Partisi (HDP) Dersim İl Örgütü 3’üncü Olağan Kongresi’nde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai  Temelli erken seçim çağrısını tekrar etti. 

HDP’nin 20 Kasım’da açıkladığı erken seçim talebinin sebepsiz olmadığını belirten Temelli, "Bu çürümüş zihniyete karşı 'hodri meydan, erken seçim' dedik. Seçim zamanıdır, bu iktidardan kurtulma zamanıdır." dedi. 

TEMELLİ: BÜTÇE BETONCU BİR ZİHNİYETLE HAZIRLANDI

Temelli, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının her gün yeni bir kötülük dayattığını vurgulayarak, "Bütçeye bakın, bu bütçenin getirdiği tek şey yoksulluk, doğa katliamı, sömürü, zulüm. Sadece kendi silah tacirlerine, müteahhitlerine yarar sağlar. Betoncu bir zihniyettir." diye konuştu.

Temelli şöyle devam etti: "Bunu söyleyince, 'Siz halka hizmete karşısınız' diyorlar. Halka hizmet böyle olmaz. Halka hizmet HDP'nin Hakça Dağıtım Programı'ndaki gibi olur. Yani halka sorarsın, ihtiyaçları belirlersin, o ihtiyaçlara uygun bütçe yaparsın, o bütçeyle hizmet üretir halka ulaştırırsın. İşte bu radikal demokrasidir, müzakereci demokrasidir, katılımcı demokrasidir."

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bu iktidar (AKP) gidene kadar 7/24 ayaktayız. İktidarı tarihin çöplüğüne süpürene kadar bize durmak yok." dedi.

17 YILDIR ALEVİ MESELESİNİ ÇÖZEMEYEN BİR İKTİDAR 

Temelli, 26 Kasım Salı günü İzmir’de Alevi bir ailenin evinin işaretlenmesine dair iktidarın tutumunu eleştirdi: “Alevi meselesinin siyasetle çözülmesi gerekiyor. Ancak Alevileri yok sayan bir zihniyet var karşımızda. 17 yıldır hiçbir sorunu çözmediği gibi bu meseleleri de büyütüyor. Kürt meselesinin çözümünü nereden geçtiğini defalarca daha önce söyledik.”

AKP'nin yandaş müteahhitlerin çıkarı uğruna bütçe hazırladığını kaydeden Temelli, "O yüzden diyoruz ki erken seçim. Bütçe hakkımız için istiyoruz erken seçimi. Adaletli bir Türkiye için erken seçim istiyoruz. Bu iktidar gidene kadar 7/24 ayaktayız. İktidarı tarihin çöplüğüne süpürene kadar bize durmak yok." dedi.

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