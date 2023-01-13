Bu ilaç, Omicron kaynaklı riskleri azaltıyor

Yapılan çalışmalara göre Paxlovid antiviral tedavisi, yaşlı erişkinlerde Omicron varyantlarının neden olduğu hastaneye yatış ve can kaybı riskini yüzde 44 azaltıyor. Bu durum özellikle tam olarak aşılanmamış kişilerde geçerli. Aşı olmayan kişilerin, Paxlovid aldıklarında hastaneye yatma veya ölüm riskiyse yüzde 81 daha düşük.



Paxlovid'in daha yaygın kullanımının, kış aylarında yaşanan COVID-19 artışını hafifletmeye yardımcı olabileceği belirtiliyor.



2021'de yapılan bir klinik araştırmanın, antiviral ilaçlar nirmatrelvir ve ritonavir kombinasyonunun aşılanmamış kişilerde ciddi COVID-19 riskini neredeyse yüzde 90 oranında azalttığını ortaya koymasının ardından bu kombinasyon piyasada Paxlovid adı altında satılmaya başlamıştı.



Bugün ABD nüfusunun çoğu COVID-19’a karşı aşılanmış durumda. Bir önceki çalışma, Delta varyantı baskın olduğu zaman yapılmıştı. Şimdiyse, Omicron’un alt varyantları baskın tür. Pandeminin şu anki mevcut aşamasında Paxlovid'in etkinliğiyse henüz net değil.



Ancak Brigham & Women’s Hastanesi’nden Doktor Scott Dryden-Peterson bu soruya yanıt bulmak için COVID-19 teşhisi konulan yaklaşık 45 bin kişinin tıbbi kayıtlarını inceledi. Çalışma, 2022'nin ilk altı ayında hastalığın görüldüğü kişileri kapsıyor. Bu süre içinde ABD'de farklı Omicron varyantları dolaşıyordu. Sonuçlar 13 Aralık 2022'de Annals of Internal Medicine adlı tıp dergisinde yayınlandı.



Ekip, çalışmanın yapıldığı süre içinde yeni COVID-19 teşhisi konan 50 yaş ve üstü kişiler için hastane sistemlerinin tıbbi kayıtlarını inceledi. Tıbbi durumu Paxlovid'i kullanmasına elverişli olmayan kişiler bu çalışmanın dışında tutuldu.



Araştırmacılar, Paxlovid reçetesi yazılan yaklaşık 12 bin 500 kişi ve yazılmayan 32 binden fazla kişi belirledi. Gruplar arasındaki potansiyel farkları açıklamak için matematiksel teknikler kullanıldı. Bunlar arasında aşılanma durumu, yaş, tıbbi geçmiş, sağlık hizmetlerine erişim ve hastaların durumunu etkileyebilecek diğer faktörler yer aldı.



Çalışma, Paxlovid’in reçete edilme olasılığının, farklı sosyal ve ekonomik faktörlere sahip gruplar arasında aynı olduğunu gösterse de, Latin kökenli veya siyah olarak tanımlanan kişilerin bu ilaç için reçete alma olasılığının daha düşük olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, COVID-19 sonuçlarında görülen eşitsizlikleri azaltmak için ele alınması gereken tedavi farklılıklarına işaret ediyor.



Doktor Dryden-Peterson, "Bulgularımız, Paxlovid'in hayat kurtarabileceğini ve diğer durumların tedavisi için hastane yataklarının hazır tutulmasında gerçek bir etkisi olabileceğini gösteriyor" diyor.



Sonuçlar ayrıca, devam eden test programlarına ve COVID-19'a karşı mevcut tedaviler hakkında eğitime olan ihtiyacı da güçlendiriyor.