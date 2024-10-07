Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji alarm verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas'ın doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.



RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



BÖLGELERDE HAVA DURUMU



MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.



EDİRNE 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık



İSTANBUL 16°C, 25°C

Az bulutlu



KIRKLARELİ 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık



KOCAELİ 14°C, 26°C

Az bulutlu



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Ege'de yer yer pus ve sis bekleniyor.



A.KARAHİSAR 10°C, 27°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLİ 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR 18°C, 28°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA 11°C, 29°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA 21°C, 29°C

Az bulutlu ve açık



HATAY 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık



MERSİN 23°C, 30°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas'ın doğu çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



ANKARA 11°C, 25°C

Az bulutlu



ESKİŞEHİR 11°C, 26°C

Az bulutlu



KONYA 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık



NEVŞEHİR 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



BOLU 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE 14°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



SİNOP 18°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



ZONGULDAK 15°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



AMASYA 15°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



ARTVİN 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN 19°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON 20°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden (Lodos) yer yer kuvvetli (30-60 km\sa) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



ERZURUM 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS 4°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA 12°C, 28°C

Parçalı bulutlu



VAN 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



GAZİANTEP 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



ŞANLIURFA 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık