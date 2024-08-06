Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesimleri, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Sağanak Ve Sıcaklık Uyarısı - Resim : 1



MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu



KOCAELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



EGE

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AFYON °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu



DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu



HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu



ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri ile öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu



KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu



SİVAS °C, 32°C

Parçalı bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu



ARTVİN °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

