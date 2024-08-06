Samanyolu Haber /Gündem / Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve sıcaklık uyarısı /06 Ağustos 2024 10:50

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 6 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre bazı illerde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesimleri, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Sağanak Ve Sıcaklık Uyarısı - Resim : 1

MARMARA
Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYON °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri ile öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SİVAS °C, 32°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğleden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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