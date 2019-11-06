Bu insanlar ne yapıyor?

Güney Kore'nin başşehri Seul'de Hyowan Terapi Merkezi'nde düzenlenen seanslara ergenlik çağındaki çocuklar dahil her yaştan kişi rağbet gösteriyor.







Bu seanslara katılanlardan biri olan Choi Jin-kyu adlı üniversite öğrencisi, artık hayata farklı bir gözle bakmaya başladığını söyledi.





“TABUTUN İÇİNE GİRİNCE BUNUN ANLAMSIZ OLDUĞUNU GÖRÜYORSUNUZ”





İnsanların giderek daha rekabetçi hale geldiğini söyleyen Choi, "Artık yanı başımızdaki insanları, bir arkadaş olarak değil, yenmemiz gereken bir rakip olarak görüyoruz. Tabutun içine girince bunun anlamsız olduğunu görüyorsunuz." dedi.





“DÜNYADAN EN İYİ ŞEKİLDE AYRILMANIN YOLU”





Cho Jae-hee isimli 75 yaşındaki bir kadın da tabutundan çıktıktan sonra, "İyi bir hayat için ölüme hazırlıklı olmalıyız. Ölümü idrak ettikten sonra yeni bir yaklaşım benimsiyorsunuz. Bu seans bize dünyadan en iyi şekilde ayrılmanın yolunu gösteriyor." diye konuştu.





Seanslara katılanlar, tabutlarının yanına vasiyetlerini ve cenaze törenlerinde taşınacak fotoğraflarını da koyuyor.





Seansa katılanlar "hayatın değerini anlamak" için kefenleri ile 10 dakikalığına tabutun içine giriyor.







“UZLAŞMAK İÇİN BU KADAR BEKLEMEK ÜZÜCÜ”





Reuters'e mülakat veren Merkezin Başkanı Yeong Yong-mun ücretsiz yapılan seansların katılımcılara hayatlarının kıymetini bilme, af dileme ve çevresiyle uzlaşma fırsatı sunduğunu ifade etti





Yong-mun, "İnsanların aile üyelerinin cenazelerinde her şeyi unutup nasıl barıştıklarını görüyoruz. İnsanların uzlaşma için bu kadar beklemesi üzücü. Bir an önce özür dileyip ve uzlaşıp hayatımızın geri kalanını mutlu geçirmek açısından buradaki tecrübe çok önemli."







İNTİHAR ORANLARI DÜNYA ORTALAMASININ İKİ KATI





Dünyanın en büyük 11'nci ekonomisi olan Güney Kore, 40 ülkenin yer aldığı OECD Daha İyi Yaşam Endeksi'nde 33'üncü sırada.





Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Güney Kore'de intihar oranı dünya ortalamasının iki katı.





Örgütün 2016'da yayımladığı rapora göre intihar oranı 100 bin kişi de 20,2. Dünya ortalaması ise 10,53.