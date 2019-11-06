Samanyolu Haber /Dünya / Bu insanlar ne yapıyor? /06 Kasım 2019 16:49

Bu insanlar ne yapıyor?

Güney Kore'de bir cenaze levazımat şirketi yedi yıldır "canlı cenaze" terapi seansları tertip ediyor. Seansa katılanlar "hayatın değerini anlamak" için kefen giyerek 10 dakika süreyle tabutun içine giriyor.

SHABER3.COM

Güney Kore'nin başşehri Seul'de Hyowan Terapi Merkezi'nde düzenlenen seanslara ergenlik çağındaki çocuklar dahil her yaştan kişi rağbet gösteriyor.

Bu seanslara katılanlardan biri olan Choi Jin-kyu adlı üniversite öğrencisi, artık hayata farklı bir gözle bakmaya başladığını söyledi.

“TABUTUN İÇİNE GİRİNCE BUNUN ANLAMSIZ OLDUĞUNU GÖRÜYORSUNUZ”

İnsanların giderek daha rekabetçi hale geldiğini söyleyen Choi, "Artık yanı başımızdaki insanları, bir arkadaş olarak değil, yenmemiz gereken bir rakip olarak görüyoruz. Tabutun içine girince bunun anlamsız olduğunu görüyorsunuz." dedi.

“DÜNYADAN EN İYİ ŞEKİLDE AYRILMANIN YOLU”

Cho Jae-hee isimli 75 yaşındaki bir kadın da tabutundan çıktıktan sonra, "İyi bir hayat için ölüme hazırlıklı olmalıyız. Ölümü idrak ettikten sonra yeni bir yaklaşım benimsiyorsunuz. Bu seans bize dünyadan en iyi şekilde ayrılmanın yolunu gösteriyor." diye konuştu.

Seanslara katılanlar, tabutlarının yanına vasiyetlerini ve cenaze törenlerinde taşınacak fotoğraflarını da koyuyor.

Seansa katılanlar "hayatın değerini anlamak" için kefenleri ile 10 dakikalığına tabutun içine giriyor.

“UZLAŞMAK İÇİN BU KADAR BEKLEMEK ÜZÜCÜ”

Reuters'e mülakat veren Merkezin Başkanı Yeong Yong-mun ücretsiz yapılan seansların katılımcılara hayatlarının kıymetini bilme, af dileme ve çevresiyle uzlaşma fırsatı sunduğunu ifade etti 

Yong-mun, "İnsanların aile üyelerinin cenazelerinde her şeyi unutup nasıl barıştıklarını görüyoruz. İnsanların uzlaşma için bu kadar beklemesi üzücü. Bir an önce özür dileyip ve uzlaşıp hayatımızın geri kalanını mutlu geçirmek açısından buradaki tecrübe çok önemli."

İNTİHAR ORANLARI DÜNYA ORTALAMASININ İKİ KATI

Dünyanın en büyük 11'nci ekonomisi olan Güney Kore, 40 ülkenin yer aldığı OECD Daha İyi Yaşam Endeksi'nde 33'üncü sırada.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Güney Kore'de intihar oranı dünya ortalamasının iki katı.

Örgütün 2016'da yayımladığı rapora göre intihar oranı 100 bin kişi de 20,2. Dünya ortalaması ise 10,53.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bu insanlar ne yapıyor? Sonraki Haber >>

Semra Kuytul, AKP’ye seslendi: Memlekete yazık ediyorsunuz!

Semra Kuytul, AKP’ye seslendi: Memlekete yazık ediyorsunuz!

Gemide adama başka bir gemi çarptı...

Gemide adama başka bir gemi çarptı...

Nereden çıktı bu traktör

Nereden çıktı bu traktör

Alevler binayı bir anda sardı

Alevler binayı bir anda sardı

Kobani'de TSK ve Rus konvoyu taşlandı!

Kobani'de TSK ve Rus konvoyu taşlandı!

Meclis İnsan Hakları Komisyonu ne iş yapar ?

Meclis İnsan Hakları Komisyonu ne iş yapar ?

Meclis TV, Erdoğan’ın konuşmasını kesti

Meclis TV, Erdoğan’ın konuşmasını kesti

Zorbalık: Polis, 11 yaşındaki çocuğu hüngür hüngür ağlattı

Zorbalık: Polis, 11 yaşındaki çocuğu hüngür hüngür ağlattı

Kayseri’de ‘açız’ diyen esnaf belediyeyi bastı

Kayseri’de ‘açız’ diyen esnaf belediyeyi bastı

ABD'de gösteri uçağı düştü: 1 ölü

ABD'de gösteri uçağı düştü: 1 ölü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:52:53