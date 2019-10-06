Samanyolu Haber /Teknoloji / Bu iPhone modelleri Apple tarafından bedava tamir edilecek /06 Ekim 2019 19:58

Bu iPhone modelleri Apple tarafından bedava tamir edilecek

Bu iki model iPhone telefon için Apple'dan yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada söz konusu modellerin ücretsiz olarak tamir edileceği belirtildi.

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Apple, yayınladığı blog yazısı ile kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir duyuruya imza attı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, arızalanan iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerini ücretsiz tamir edecek.

Şirket, aynı açıklamada sadece kendilerinden kaynaklı sorunlardan oluşan arızaları ücretsiz tamir edeceğinin altını çizdi.

Apple'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinde cihazların açılmadığı tespit edilmiştir. Bu sorun, yalnızca Ekim 2018 ile Ağustos 2019 tarihleri arasında üretilen sınırlı sayıdaki seri numaralarına sahip cihazlarda görülmektedir"
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