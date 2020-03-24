Bu iş öyle bir patlar ki şaşarsınız!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugün yayımlanan “Doğruyu söyleyen gider, yanlışı yapan devam kalır” başlıklı makelesinde, bir spor kulübünün sağlık ekibinin başındaki doktorun Koronavirüs ile ilgili sözlerine yer verdi.







Altaylı'nın aktardığına göre kulüp doktoru, liglerin ilk başlarda ertelenmemesinin büyük bir hata olduğunu belirterek, "Futbolcular asemptomatik hasta sınıfındadır. Yani virüs kapsalar dahi bunu neredeyse hiçbir belirti göstermezler. Fakat çok tehlikeli bir virüs taşıyıcısı ve yayıcısıdırlar." dedi.





MAÇ ÖNCESİ FUTBOLCULARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRENLER...





Kulüp doktoru, "Her takım özel uçak tutmuyor, uçakta normal yolcular var. Maç öncesi futbolcularla fotoğraf çektirenler, yana yana gelenler var. Bu iş öyle bir patlar ki şaşırırsınız." ifadelerini kullandı.





Altaylı, Galatasaray'da birkaç Koronavirüs vakasının daha olduğunu belirtti.





Fatih Altaylı’nın makalesinde Koronavirüs salgını ilgili o bölümü:





"Geçen hafta bir spor kulübümüzün (Galatasaray değil) sağlık ekibinin başındaki doktor ile konuşuyorduk.

Terim’in Beşiktaş maçından sonra sarf ettiği sözleri üzerine.





Kulüp doktoru aynen şöyle dedi: ‘Fatih Bey, ligi ertelememek büyük hataydı. Birkaç kulübün buna karşı çıkması akıl dışıydı. Bir kulüp başkanının ağzında maske ile lig devam etmeli demesi komedi gibiydi. Tehlikenin kimse farkında değil.'





Aynı doktor tehlikeyi şöyle anlattı: ‘Coronada en tehlikeli hasta tipi asemptomatik hastalar. Yani belirti göstermeyen hastalar. Bunlar çok geniş bir alanda taşıyıcı ve yayıcı oluyorlar.





"FEDERASYON MAÇLAR OYNANSIN DİYOR, İYİ DE..."





Futbolcular büyük oranda bu sınıfa giriyor. Gençler, güçlüler, iyi besleniyorlar, ciğer kapasiteleri çok çok iyi. O yüzden de Corona virüsü kapsalar bile ya hiçbir belirti göstermiyorlar ya da nezle, grip gibi kolay geçiriyor büyük bölümü.





Bu da onları tehlikeli taşıyıcılar yapıyor. Federasyon maçlar oynansın diyor. İyi de sadece futbolcular değil ki risk altında olan. Bir maçta ortalama 500-600 kişi görev yapıyor. Büyük takımların maçında bu sayı daha fazla.





Hakemler var. Hadi onları geç takımlar deplasmana gidiyor. Her takım özel uçak tutmuyor, uçakta normal yolcular var. Maç öncesi futbolcularla fotoğraf çektirenler, yana yana gelenler var. Bu iş öyle bir patlar ki şaşırırsınız.’





Ve patladı.

Terim Korona,

Albayrak Korona.





Terim’in en yakınından bir ortak dostumuzun bana ilettiği kadarı ile Terim’in yakınından iki kişi ve takımdan bir kişi daha Korona.

Ancak onlar daha hafif ve evlerindeler.





Peki acaba Federasyon Başkanı (Nihat Özdemir) rahat uyuyacak mı?

Ve hâlâ topu ‘Yukarı’ atmaya devam edecek mi?





Geçen hafta yazdım Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan’ın Federasyon Başkanı’na “Başkan niye ertelemiyoruz bu ligleri. Vebal altında kalırız. Ertelememiz lazım” diyen mektubunu.





Sonuç ne oldu peki?





Doğruyu işaret eden Erdal Bahçıvan, Federasyon yönetiminden istifa ettirildi.

Yanlışı yapan Federasyon Başkanı yerinde oturuyor.





Sonra biz Korona ile mücadele ediyoruz öyle mi!





Aferin bize!”





Terim ve Albayrak'ın tedavisi İstanbul'da özel bir hastanede devam ediyor.