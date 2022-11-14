Bu işte bir terslik var: İktidar 'PKK' dedi ama örgüt eylemi üstlenmedi

İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili soruşturmayı yürüten yetkili makamlar, saldırıyı terör örgütü PKK / PYD tarafından organize edildiği duyuruldu.







İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, altı kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırı sonrası yaptığı açıklamada, yakalanan failin Kobani'den talimat aldığını ve Afrin üzerinden Türkiye'ye girdiğini belirtmişti.





Emniyetin yaptığı açıklamada ise, "Olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir. PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13 Kasım'da saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.





PKK'DAN AÇIKLAMA: BİZİMLE İLİŞKİSİ YOK

Uluslararası haber ajansı AFP, son dakika olarak terör örgütü PKK'nın saldırıyla ilgili yaptığı açıklamayı geçti. PKK, Taksim İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlama ile herhangi bir ilişkilerinin olmadığını açıkladı.





Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa diledi.





REUTERS: IŞİD BAĞLANTISI GÖZARDI EDİLMİYOR

Sabah saatlerinde Reuters haber ajansı üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, PKK'nın saldırıyla ilgili baş şüpheli olarak görüldüğünü ancak saldırganın IŞİD bağlantısının olabileceğinin de göz ardı edilmediğini belirtmişti.