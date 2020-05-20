SAMANYOLUHABER- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), iki yabancı saklama kuruluşu olan Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i Türk Lirası (TL) işlem sınırlamasından muaf tuttuğunu açıkladı.





Bankaların yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %0,5’i ile sınırlandırılmasına karar verilmişti.





BDDK GERİ ADIM ATTI, ÇÜNKÜ...





Bugün yapılan açıklamada, "Kurum tarafından Euroclear Bank ve Clearstream Banking isimli kuruluşların söz konusu sınırlamadan muaf tutulması uygun görülmüştür." denildi.





Her iki kuruluş 18 Mayıs'tan itibaren TL işlemlere son verdiklerini ilan etmişti. BDDK'nın bu açıklamaların hemen akabinde geri adım atması "manidar" bulundu.





BDDK'nın doları 7 TL'nin altına düşürmek için UBS, Citibank ve BNP Paribas gibi üç finans devine TL yasağı getirmiş, ancak iki gün sonra yasağı kaldırmıştı.