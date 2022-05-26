Samanyolu Haber /Gündem / "Bu kadarına pes pes pes" /26 Mayıs 2022 21:52

"Bu kadarına pes pes pes"

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, İBB Meclis Üyesi ve İBB Grup Sekreteri görevlerini yürüten Ali Kıdık'tan Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi yapılmasına yeni bir tepki geldi.

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Kişise sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi yapılmasına tepki gösteren İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kıdık, havalimanında yapılacak törenin halka açık olacağını ve bu nedenle de bölgede uçuşların yasaklandığı ifade etti.

Kıdık'ın paylaşımı şu şekilde:

Bu kadarına pes pes pes. Atatürk Havalimanı’nını yerle bir edecek millet bahçesi için yarın sabah 09.00 itibari ile uçuş yasağı getirildi. Uçuş yasağı için notam yayınlandı. Tüm kapılar açılarak vatandaşların elini kolunu sallayarak içeri girmesi sağlanacak.

Havalimanında uçağı bulunanlara uçakların kaldırılması için emir gönderildi. Milyonlarca dolarlık cihazlar, uçaklar hangarlar bir şov uğruna tehlikeye atılıyor. Notam Pazartesi sabah 09.00’a kadar devam edecek.

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