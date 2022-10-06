Samanyolu Haber /Ekonomi / Bu karar sonrası petrol fiyatlarında artış bekleniyor /06 Ekim 2022 21:38

Bu karar sonrası petrol fiyatlarında artış bekleniyor

Düşen petrol fiyatları sonrasında üretici ülkelerin kesintiye gitme kararı almasının petrolde ibreyi yeniden yukarı yönlü hale getirmesinin beklendiği ifade edildi.

SHABER3.COM

diken.com.tr'de yer alan habere göre önde gelen petrol üreticisi ülkelerin, ihracatta kesintiye gitmekte anlaşmasının ardından petrol fiyatlarının yükselişe geçmesi bekleniyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ve diğer üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu, Covid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılından bu yana üretimdeki en büyük kesinti olacak.

Üretici ülkeler bu kararı, son aylarda yavaşlayan küresel ekonomi nedeniyle düşen petrol fiyatlarını istikrara kavuşturmak için aldıklarını açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bu karar sonrası petrol fiyatlarında artış bekleniyor Sonraki Haber >>

Erdoğan 'KKTC'yi tanıyın' demiş, önce kendileri tanısın

Erdoğan 'KKTC'yi tanıyın' demiş, önce kendileri tanısın

AKP’li maganda sokak röportajı veren gence saldırdı

AKP’li maganda sokak röportajı veren gence saldırdı

Kamu Spotu: Sansür yasası nedir? Nasıl uygulanır?

Kamu Spotu: Sansür yasası nedir? Nasıl uygulanır?

Canlı yayınında birbirine girdiler! Sunucu zor sakinleştirdi

Canlı yayınında birbirine girdiler! Sunucu zor sakinleştirdi

Özel hastanede skandal

Özel hastanede skandal

İran, protestoların simgesi olan şarkıyı besteleyen sanatçıyı tutukladı

İran, protestoların simgesi olan şarkıyı besteleyen sanatçıyı tutukladı

Almanya nasıl birleşti?

Almanya nasıl birleşti?

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?

"Çiğdem Mater'e özgürlük" mesajı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:51:58