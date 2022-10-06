Bu karar sonrası petrol fiyatlarında artış bekleniyor

diken.com.tr'de yer alan habere göre önde gelen petrol üreticisi ülkelerin, ihracatta kesintiye gitmekte anlaşmasının ardından petrol fiyatlarının yükselişe geçmesi bekleniyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ve diğer üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.
Bu, Covid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılından bu yana üretimdeki en büyük kesinti olacak.
Üretici ülkeler bu kararı, son aylarda yavaşlayan küresel ekonomi nedeniyle düşen petrol fiyatlarını istikrara kavuşturmak için aldıklarını açıkladı.