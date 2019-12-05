Bu kare Ankara'yı hareketlendirdi!

T24 yazarı Mehmet Tezkan, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'na (NATO) üye devletlerinin liderlerinin İngiltere'nin başşehri Londra'da katıldığı zirvede Türkiye heyetinde yer alan bir isme dikkati çekti.





Tezkan bugün yayımlanan “Binali Yıldırım fiilen ikinci başkan” başlıklı makalesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın herhangi bir resmi görevi olmamasına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) eski başkanı ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ı liderlerle yaptığı görüşmelerde hemen yanı başına oturttuğunu kaydetti.





KAYBETMESİ HEP İŞİNE YARADI





Erdoğan'ın bu şekilde Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini fiilen başlattığını iddia eden Tezkan, “Yıldırım şanslı siyasetçi. Kimseye nasip olmayan ona oluyor. Başkası bu kadar ağır yenilgi alsa siyasi hayatı biterdi, evine çekilmek zorunda kalırdı. Ama o yine yükseldi. Kaybetmesi hep işine yaradı.” ifadelerini kullandı.





Tezkan, şu ifadeleri kullandı: “İkinci fotoğraf Trump-Erdoğan görüşmesinden. Cumhurbaşkanı'na Türk heyeti de eşlik ediyor. Oturuş şekli şöyle. Kanepenin başında Binali Yıldırım var. Cumhurbaşkanı'na en yakın yerde. Yıldırım'ın yanında Dışişleri Bakanı var, onun yanına Maliye Bakanı oturmuş, dördüncü sırada Milli Savunma Bakanı, son sırada sözcü Kalın yer almış."





Tezkan, Yıldırım'ın Erdoğan'ın 13 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ziyarette de hazır bulunduğunu vurguladı: "Beyaz Saray'daki temaslarda yine baş roldeydi."







"AKP İzmir Milletvekili" haricinde resmi unvanı bulunmayan Binali Yıldırım (sağdan 3'üncü) NATO zirvesinde hükümetler arası müzakerelerde Erdoğan'ın hemen yanında hazır bulundu.

"BU FİİLİ DURUMUN RESMİYETE DÖKÜLMESİ ELİ KULAĞINDADIR"





"Anlaşılan o ki, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine fiilen başlamış. Erdoğan yavaş yavaş ısındırıyor mu desem, toplumu yavaş yavaş hazırlıyor mu? desem bilemedim." diyen Tezkan, "Bu fiili durumun resmiyete dökülmesi eli kulağındadır. Yakında Cumhurbaşkanı kararnamesiyle birinci yardımcılık görevine atandığı ilan edilecektir." ifadelerini kullandı.





İSTANBUL'DA ÜÇ İÇİNDE İKİ DEFA HEZİMETE UĞRADI





Yıldırım, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde AKP'nin İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı olmuştu. Ancak seçimi 13 bin oy farkı ile kaybetmişti.





AKP ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) itirazını kabul eden Yüksek Seçim Kurulu (YSK) şaibeli bir karar alarak seçimi 23 Haziran'da tekrar ettirmişti.





Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İyi Parti ile ortak aday gösterdiği ve Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) dışarıdan destek verdiği Ekrem İmamoğlu seçimi bu sefer 816 bin oy farkı ile kazanmıştı.