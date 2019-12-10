Bu kazadan sağ kurtuldu!

Pamukçu'nun otomobili, çarpışmanın şiddetiyle ortadan ikiye bölündü. Otomobilin arka kısmı 100 metre sürüklenerek bir market zincirinin klimalarına çarparak durabilmişti. Ön kısmı ise yol ortasında spin attıktan sonra dönmüştü.





Bu esnada direksiyondaki Ümit Pamukçu da yola savrulurken, diğer otomobil ise yan yatmıştı.





PARAMPARÇA OLAN ARABADAN SAĞ ÇIKTI





Kazadan dört ay sonra güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çapmanın şiddetiyle Pamukçu'nun otomobili ikiye bölünürken, otomobilin arka tarafı savrulup kamera kadrajından çıkıyor, ön kısmı ise çevresinde bir tur döndükten sonra duruyor.





Pamukçu çarpışmanın etkisi ile ise yola savruluyor. Bir süre olduğu yerde oturan Pamukçu'nun ayağa kalkıp yürüdüğü görülüyor.





Kazada sürücüler Ümit Pamukçu ve Nurullah Akar ile Akar'ın aracındaki Hakan Arslan ve Dilek Gürbey hafif yaralanmıştı.





Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedavilerinin akabinde taburcu edilmişti.



Ağusto ayında Antalya Konyaatı'nda Uncalı istikametinden Akdeniz Üniversitesi yönüne seyreden Nurullah Akar yönetimindeki 34 ZB 507 plakalı otomobil, kavşakta Ümit Pamukçu'nun kullandığı 07 RP 330 plakalı otomobille çarpışmıştı.