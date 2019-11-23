Bu keşif uzayda çığır açacak

Astronomlar uzun süredir NGC 6240 ismiyle bilinen yıldız kümesinin iki galaksinin iç içe geçmesiyle ortaya çıktığını ve bu çarpışmanın iki kara delik oluşturduğunu düşünüyordu.





Ancak şimdi bilim insanları aslında aynı zamanda birbiriyle birleşmeye devam eden üç kara delik bulunduğunu keşfetti.







Bu keşif evrendeki en büyük galaksilerden birinin oluşumuna ışık tutuyor ve bu olay hakkındaki düşüncelerimizi değiştiriyor.





Benzeri görülmemiş manzara, evrenin herhangi bir yerinde üç süper kütleli kara deliğin birbirlerine bu kadar yakın tespit edildiği ilk örnek oldu.





SAMANYOLU GALAKSİSİ'NİN SÜPER KÜTLELİ KARA DELİĞİ





Galaksimiz Samanyolu gibi devasa gökadalar yalnızca 100 milyarlarca yıldıza ev sahipliği yapmakla kalmıyor, genellikle çoğu merkezlerinde yüz milyonlarca Güneş kütlesine sahip bir kara delik ihtiva ediyor.





Galaksimizin kendi süper kütleli kara deliği bilim insanları açısından bilinmezliğini koruyor.







300 milyon ışık yılı uzaklığıyla bize görece yakın konumda bulunan NGC 6240 isimli galaksideyse durum böyle değil. Bu galaksi, ezilerek yayılmış gibi görünmesini sağlayan garip şekli nedeniyle "düzensiz galaksilerden" biri olarak biliniyor.





“9'UNCU GEZEGEN KARA DELİK OLABİLİR”





Araştırmacılar şimdiye kadar bu şeklin garip doğumunun bir eseri olduğunu, oluşum sırasında birbiriyle iç içe geçen iki daha küçük galaksinin sonucu olarak bu şekli kazandığını ve bunun galaksinin ortasında iki kara delik bıraktığını düşünüyordu.





Bu üç kara delik saniyede birkaç yüz kilometrelik hızla birbirlerine doğru sürükleniyor.





Araştırmacılar bu görece yakın galaksi hakkında çok fazla bilgi sahibi olduklarını düşünüyordu çünkü ayrıntılı gözlemlere imkan vermişti ve çok iyi bilindiği için bu kara delikler galaksilerin oluşumu ve yapısıyla ilgili araştırmaların çok önemli inceleme nesneleri haline gelmişti.





Bu sebeple araştırmacılar galaksinin merkezinde iki değil aslında üç kara delik bulunduğunu öğrendiklerinde şaşırdı.





ARAŞTIRMANIN BAŞYAZARI NE DEDİ?





Göttingen Üniversitesi'nden araştırmanın başyazarı Wolfram Kollatschny şunları söyledi: "Son derece yüksek uzamsal çözünürlüğe sahip gözlemlerimiz aracılığıyla, galaksilerin etkileşime geçtiği NGC 6240 galaksi sisteminin, merkezinde önceden varsayılanın aksine iki değil üç süper kütleli kara deliğe ev sahipliği yaptığını gösterebildik."





"Dahası bu üç kara delik daha önce görülmemiş biçimde birbirlerine yakın." diyen Kollatschny, "Kara delikler 3 bin ışık yılından daha küçük çaptaki bir alana sıkışmış durumda ve bu genişlik galaksinin toplam boyutunun yüzde birinden daha azına denk geliyor." ifadelerini kullandı.





"BU YOĞUNLUKTA ÜÇ SÜPER KÜTLELİ KARA DELİK HİÇ KEŞFEDİLMEDİ"





Potsdam Leibniz Astrofizik Enstitüsü'nden (AIP) Dr. Peter Weilbacher, "Evrende böylesi yoğunluktaki üç süper kütleli kara delik daha önce hiç keşfedilmedi. Mevcut durum üç galaksinin merkezi kara delikleriyle birlikte aynı anda gerçekleştirdikleri bir birleşme sürecine dair delil sağlıyor." dedi.





Peter Weilbacher, "Ancak eğer birkaç galaksinin eşzamanlı birleşme süreçleri gerçekleştiyse, merkezi süper kütleli kara delikleriyle birlikte bu en geniş galaksiler çok daha hızlı evrimleşebilmiştir. Gözlemimiz bu durumun ilk bulgularından birini sunuyor." diye konuştu.