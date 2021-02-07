Bu kez ballı ihale dünüre

Birgün Gazetesi'nden İsmail Arı'nın haberine göre, milyonlarca liralık ihalenin, Kolin İnşaat ile Bilal Erdoğan’ın kayınpederi Orhan Uzuner’in yönetim kurulu üyesi olduğu Uzka İnşaat’a verildiği ortaya çıktı.







Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13 Ağustos 2020 tarihinde “Kayseri, Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Garı Tramvay Hattı İnşaatı Projesi” için bir ihale düzenledi. 28 Ocak tarihinde açıklanan ihale sonucu göre de ihale 376 milyon 493 bin TL’ye Kolin İnşaat ve Uzka İnşaat İş Ortaklığı’na verildi. İmzalanan sözleşmeyle de tramvay hattı inşaatı iki yıl içerisinde tamamlanması istendi.





YİNE BİLİNDİK USULLE VERİLDİ





Milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21\B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı.





KOLİN DE AKP’YLE BİRLİKTE BÜYÜDÜ





İhalenin verildiği iş ortaklığı içerisindeki Kolin İnşaat, AKP’yle birlikte büyüyen, ‘ilgi alanları’ genişleyen, ihalelerin vazgeçilmez ismi olan ve yağma projeleriyle doğayı katleden şirketler sıralamasında başı çekiyor.





Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban’a 2018 yılında ise Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Müteahhitler Birliği’nin düzenlediği törende AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından plaket verildi.





Dünya Bankası’nın 1990-2020 yılları arasında en çok ihale alan şirketler listesinde Türkiye’den beş şirket ilk 10’da yer alıyor. Limak, dünyada en çok altyapı yatırımı ihalesi alan 2’nci şirket olurken, Cengiz 4, Kolin 5, Kalyon 6 ve MNG 7’nci sırada bulunuyor.





BİLAL ERDOĞAN’IN KAYINPEDERİ





İhalenin verildiği iş ortaklığı içerisinde yer alan Uzka İnşaat’ın da dikkati çeken bir bağlantısı ortaya çıktı. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Orhan Uzuner Uzka İnşaat’ın yönetim kurulu üyesi. Uzuner, aynı zamanda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürü ve Bilal Erdoğan’ın da kayınpederi.