Samanyolu Haber /Dünya / Bu kez BM Barış gücü askerleri iltica etti /27 Şubat 2021 11:32

Bu kez BM Barış gücü askerleri iltica etti

Güney Sudan'a Birleşmiş Milletler barış gücü olarak giden Etiyopyalı askerler arasında rutin değişim nedeniyle çatışma çıktı. Barış gücü askerlerinden bazıları ülkelerine dönmeyi reddederken, hükümet sığınmacı prosedürü başlattı.

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Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Deng Dau Deng, hükümetin Etiyopyalı askerlere sığınmacı koruması sağlayacağını ve onları Mülteciler Komisyonu ile iletişime geçmeye yönlendireceğini belirtti.

Juba’daki Birleşmiş Milletler Kuvvet Komutanıyla görüştüğünü dile getiren Deng, "Pazartesi günü Juba Uluslararası Havalimanı'nda barış güçlerinin kendi aralarındaki çatışmasından endişe ve rahatsızlık duyduk. Hükümetin bu konudaki endişelerini ilettik. Böyle bir olayın tekrarlanmasını istemiyoruz." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS) Sözcüsü Kirk L. Kroeker, Etiyopya birliklerinden 169 askerin 22 Şubat'ta rutin değişim kapsamında ülkelerine dönmeye hazırlandıkları sırada içlerinden 15'inin itirazı sonucu çatışma çıktığını ve bazılarının yaralandığını bildirmişti.

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