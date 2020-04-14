Bu kez de Afrika'da sarı humma salgını...

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yaptığı açıklamaya göre, Güney Sudan'ın güneyinde sarı humma salgını başladı.





Açıklamada, Uganda sınırındaki Kajo Keji bölgesinde iki vakanın görüldüğü belirtilirken, bölge halkının bu hastalığa bağışıklığının bulunmadığı ifade edildi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre bölgede aşı çalışmasının başladığını da duyuran DSÖ, bölgede sağlık sisteminin zayıflığı ve gözlem mekanizmasının olmaması nedeniyle salgının büyümesinden endişe ediyor.





Sarı humma hastalığı nedir?

Enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan sarı humma virüsü yüksek ateş, sarılık, karın ağrısı, kusma ve kanamaya yol açıyor.