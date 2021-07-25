Samanyolu Haber /Gündem / Bu kez de Londra sular altında kaldı /25 Temmuz 2021 23:45

Bu kez de Londra sular altında kaldı

Orta Avrupa'da etkili olan yoğun yağışların, Belçika ve Almanya'nın ardından bu kez de İngiltere'nin başkenti Londra'da su baskınlarına neden olduğu belirtildi.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından sel meydana geldi. Birçok yol sel nedeniyle ulaşıma kapanırken, ev ve iş yerlerini ise su bastı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. Londra İtfaiyesi, birkaç saat içinde sele bağlı 300'den fazla çağrı aldığını belirtti. İtfaiye, herhangi bir yaşam tehdidine yönelik bildirim almadığını aktardı. Sel nedeniyle birçok yol ulaşıma kapanırken, araçlar yolda mahsur kaldı. Çoğunlukla bodrum katlarda bulunan ev ve işyerlerini su basarken, 8 metro istasyonu ve bir yerüstü istasyonu da su baskınları nedeni ile hizmete kapatıldı.

Londra'da selden en çok etkilenen bölgeler arasında Clapham ve Camberwell'in olduğu belirtildi. Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların mevcut koşullarda seyahatten kaçınmaları çağırısında bulunulurken, sürücüler trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Londra'daki şiddetli yağış sele neden oldu
Geçtiğimiz hafta sıcak havaların etkisini sürdürdüğü Londra'da, dün şiddetli fırtına ve yıldırımlar meydana gelmişti. Ofis, yarından itibaren Londra'da hava sıcaklığının 26 dereceye ulaşmasını beklediğini açıkladı.
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