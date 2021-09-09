Bu kez en iyi şehirler belli oldu

İngiltere merkezli Time Out dergisi, dünyanın en iyi 37 şehrini seçti.





Dünya çapında 27 bin kişiyle düzenlenen anket ve Time Out editörlerinin oylarıyla belirlenen şehirler arasında ilk sırada San Fransisco yer aldı. İstanbul da kendine listede yer buldu.





Time Out dergisi tarafından hazırlanan 2021 yılı dünyanın en iyi şehirleri endeksi için kentlerin ilerleme ve sürdürülebilirlik gibi etmenlerine bakıldı.





Listede ikinci sırayı Amsterdam, üçüncü sırayı Manchester, dördüncü sırayı Kopenhag ve beşinci sırayı da New York aldı.





İşte dünyanın en iyi 37 şehri;





1. San Francisco

2. Amsterdam



3. Manchester



4. Kopenhag



5. New York



6. Montreal



7. Prag



8. Tel Aviv



9. Porto



10. Tokyo



11. Los Angeles



12. Chicago



13. Londra



14. Barcelona



15. Melbourne



16. Sidney



17. Shanghai



18. Madrid



19. Mexico City



20. Hong Kong



21. Lizbon



22. Boston



23. Milano



24. Singapur



25. Miami



26. Dubai



27. Pekin



28. Paris



29. Budapeşte



30. Abu Dabi



31. Sao Paulo



32. Johannesburg



33. Roma



34. Moscova



35. Buenos Aires



36. İstanbul



37. Bangkok





