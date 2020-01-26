Samanyolu Haber /Sağlık / Bu kez iş ciddi... Termal kameralar tespit için işlevsiz /26 Ocak 2020 15:18

Bu kez iş ciddi... Termal kameralar tespit için işlevsiz

Çin Sağlık Komisyonu Bakanı Ma Xiaowei, koronavirüsün kuluçka döneminin 1 ila 14 gün arasında olduğunu ve hiçbir belirti göstermeyeceği bu süreçte de bulaşıcı olduğunu açıkladı. Bu durum, havaalanlarına konulan ve yüksek ateşi ölçen termal kameraların işlevsiz kalacağı anlamına geliyor.

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Xiaowei, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyada birçok ülkeye yayılan yeni koronavirüse ilişkin pazar günü basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı, virüsün yayılışının hızlanmasının ve salgının devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Euronews'te yer alan habere göre Xiaowei'in "kuluçka döneminin 1 ila 14 gün arasında değiştiği ve bu süreçte de bulaştığını" belirttiği yeni koronavirüs, bu yönüyle bir önceki koronavirüs SARS'tan ayrılıyor.

2002 - 2003 yılları arasında yine Çin'de ortaya çıkan SARS, iki yılda 800 kişinin ölümüne neden olmuştu. SARS, kuluçka döneminde insandan insana bulaşmıyordu.

Xiaowei ayrıca, ülkede hastalığın yayılmasını önlemeye karşı alınan tedbirlerin sıkılaştırılacağını ifade etti. Şimdiye kadar birçok kentte toplu taşıma araçlarını askıya alma, seyahat yasakları ve büyük etkinliklerin iptal edilmesi gibi önlemler alınmıştı.

Sağlık Bakanı'nın açıklamaları, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya ulaştığı pazar günü geldi. Şu ana kadar virüsten en az 2 bin kişinin etkilendiği düşünülüyor.
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