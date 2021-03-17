Samanyolu Haber /Politika / AKP kuralı değiştiriyor, 'Kediler' artık sandıklarına girecek /17 Mart 2021 13:55

AKP kuralı değiştiriyor, 'Kediler' artık sandıklarına girecek

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "TBMM kulislerine göre, bu kanunda en dikkat çeken düzenleme il seçim kurullarına ilişkin olacak. İl seçim kurullarındaki en kıdemli hakim şartı kalkacak mı?” dedi. Bu değişiklikle AKP'nin yeni atadığı yandaş hakimler il seçim kurullarına atanacak ve artık kedilerin trafolara girmesine gerek kalmayacak. Kediler bizzet seçim sandıklarına, İl Seçim kurullarına girmiş olacak.

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, TBMM’de üzerinde durulan konunun Siyasi Partiler ile Seçim Kanunları'nda yapılacak değişiklikler olduğunu belirterek, "TBMM kulisinde aktarıldığına göre, bu kanunda en dikkat çeken düzenleme il seçim kurullarına ilişkin olacak. İl seçim kurullarındaki en kıdemli hakim şartı kalkacak mı?” ifadelerini kullandı.

Habertürk yazarı Sarıkaya, “AK Parti’nin hazırladığı taslak henüz Meclis’e gelmemiş olmakla birlikte Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunu’nda da düzenleme getireceği ileri sürülüyor. TBMM kulisinde aktarıldığına göre, bu kanunda en dikkat çeken düzenleme il seçim kurullarına ilişkin olacak. İl seçim kurullarındaki en kıdemli hâkim şartı kalkacak mı?” değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya yazısında, "Çünkü mevcut kanun 'il merkezinde görev yapan en kıdemli hakimin' il seçim kurulu başkanlığına getirilmesine hükmediyor. Üyelerinin de merkez ilçe seçim kurulu başkanlarından sonra gelen en kıdemli iki üyeden oluşacağını şarta bağlıyor. Kanun’un bu hükmü yerel seçimde İstanbul’da iktidar açısından büyük soruna yol açtı. O tarihte en kıdemli hakim, il seçim kurulu başkanı oldukça zor günler geçirdi, kendisinden sonra gelen en kıdemli kadın hakim de mazbatayı Ekrem İmamoğlu’na verdi.

İktidar kesimi bu durumun içinden konuyu YSK’ya taşıyıp seçimi iptal ettirerek çıkmaya çalıştı, ancak bu daha büyük bir oy kaybına neden oldu.

Bir daha benzer sorunla karşılaşmamak için kanunda il seçim kurulu başkanlığına en kıdemli hakimin gelmesine ilişkin hükümde değişiklik yapılması planlanmış. Bunun yerine YSK’nın il seçim kurullarını belirleme hakkına sahip olacağına yönelik düzenlemeye gidilmek istenmiş.

Henüz kanun teklif taslağı olmadığı için bunun kesinlik kazandığını söylemek olası değil. Ancak bir noktanın altını çizmeliyim ki seçim kanunları ile çok oynamak geçmiş iktidarlara fayda getirmedi. Yaptıkları düzenlemeler bir süre sonra kendilerine sorun yarattı" ifadesini kullandı.
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