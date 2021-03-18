Samanyolu Haber /Gündem / Bu kez KHK’liler Gergerlioğlu’ya destek verdi, polis müdahale etti /18 Mart 2021 15:44

Bu kez KHK’liler Gergerlioğlu’ya destek verdi, polis müdahale etti

Milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’na destek olmak için açıklama yapanlara polis müdahale etti.

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Meclis’te sık sık KHK’lilerin sorunlarını gündeme getiren ve dün milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu için bu kez KHK’liler sokaktaydı. 

Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) işinden ihraç edilen Cemal Yıldırım ve cezaevinde olan Harbiyeli oğlu için “adalet” talebinde bulunan Melek Çetinkaya Ankara’daki Sakarya Caddesi’nde eylem yaptı.

Eyleme, KHK ile ihraç edilen birçok kişi de destek verdi.

Açıklama yapılmasına pandemi gerekçesiyle engel olan polis, eylemcileri ters kelepçe yaparak gözaltına aldı.

Trafiğe kapalı sokakta “trafiği engelliyorsunuz” denilerek, gazetecilerin çekim yapması da polis tarafından engellendi.

Gergerlioğlu, Yıldırım ve Çetinkaya’ya birçok kez destek vermiş ve Meclis gündemine taşımıştı.
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