Bu kez, kişiye değil, 'aileye torpil' ilanı

Kişiye özel ilanların ve torpille atamaların sonu kesilmiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Geometri Anabilim Dalı için haziran ayında profesör ve doçent ilanı açıldı.BirGün'den Berkay Sağol'ungöre, kişiye özel bu iki ilanla üniversitenin bölümüne Prof. Dr. Esra Betül Koç Öztürk ve eşi Doç. Dr. Ufuk Öztürk alındı.Profesör için açılan ilanda, “Doçentliğini Matematik bilim alanında almış olmak. Slant helisler, Lamarle formülü, parametrik yüzeyler ve Smarandache eğrileri üzerine çalışmalar yapmış olmak” şartları aranırken, doçent kadrosu için açılan ilanda ise şartlar şu şekilde sıralandı: “Doçentliğini Matematik bilim alanında almış olmak. Spiral vektör alanları ve Darboux helisler üzerine çalışmalar yapmış olmak.”Yükseköğretim Akademik Arama’da yer alan bilgilere göre aranan şartlara uyan kişiler, bölümde o dönem doçent olarak görev yapan Prof. Dr. Esra Betül Koç Öztürk ve eşi Doç. Dr. Ufuk Öztürk. Prof. Dr. Esra Betül Koç Öztürk’ün eşiyle ortak Slant helisler hakkında birden fazla çalışması bulunuyor. Lamarle formülü, parametrik yüzeyler ve Smarandache eğrileri üzerine de çalışmaları yer alıyor. Doç. Dr. Ufuk Öztürk’un ise, Spiral vektör alanları ve Darboux helisler üzerine yine eşi Prof. Dr. Esra Betül Koç Öztürk’le beraber çalışmaları bulunuyor.İlanın ardından üniversitede geometri anabilim dalında doçent olarak görev yapan Esra Betül Koç Öztürk profesör kadrosuna alınırken, Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nde görev yapan Ufuk Öztürk ise eşinin yanına doçent olarak alındı. Üniversitede daha önce de Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili ve Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Gürel’in eşi Songül Gürel’e özel ilan açılmıştı.Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde son dönemlerde gündeme gelen adrese teslim öğretim üyesi alımları, Sayıştay’ın denetleme raporlarında yer almıştı. Adrese teslim öğretim üyesi alımlarının örnekler verilerek açıklandığı Sayıştay raporunda, "2020 yılı içinde ilan verilen toplam 132 öğretim üyesi kadrosunun 125’i için sadece birer kişi başvuru yapabilmiştir” denilmişti.