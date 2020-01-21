Bu kez Ruslar kandırdı: Sıfır teknoloji transferiyle gönderdiler!

Rus devlet ajansı TASS’ın askeri ve diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşma gereği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bugüne kadar 120 adet S-400 füzesi, bazı yedek parça ve diğer gerekli malzemelerin teslim edildiği belirtildi. Haberde Türkiye ile yapılan yapılan anlaşmanın 'kısmen dahi olsa teknoloji transferini kapsamadığı' ifade edildi.







Euronews'in aktardığına göre söz konusu haberde, Türk ve Rus taraflarının sözleşmeye 2019 Aralık'ında Ankara'da imza attığı, bu eylemle birlikte Rusya tarafından verilen 20 aylık garanti süresinin de başlamış olduğu bilgisine yer verildi.







Türkiye Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, kasım ayı başlarında yaptığı açıklamada ikinci Rus yapımı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi grubunun ortak üretim ve teknoloji transferi nedeniyle Türkiye'ye teslimatının gecikebileceğini açıklamış, planlanan 2020 zaman çizelgesinin sonrasına ertelenebileceğini belirtmişti.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018'de kendisine yöneltilen S-400'lerle ilgili teknoloji transferi sorularına "Bu konu, herhangi bir şekilde siyasi güven meselesi değil. Bu mesele tamam ile ticari mesele" diye cevap vermişti.





Türkiye'ye ilk S-400 grubu teslimatı Temmuz 2019'da yapılmıştı. S-400 hava savunma füze sistemi, Rus devlet şirketi Rostec tarafından üretiliyor ve satılıyor.





TSK'nın envanterine kattığı S-400'ler sonrası Amerika Birleşik Devletleri (ABD) F-35 jetlerinin üretici ortağı Türkiye'ye bu uçakların teslimatını askıya almış, yaptırım tehdidinde bulunmuştu.





ERDOĞAN VE SÖZCÜSÜ KALIN 'TEKNOLOJİ TRANSFERİ VAR' DEMİŞTİ





Tayyip Erdoğan konuya ilişkin daha önce ''Türkiye'de üretim dâhil, teknoloji transferi ve paylaşımı dâhil şekilde çalışma sürdürülüyor. Önümüzdeki günlerde bu gelişmeleri takip edeceğiz'' demişti.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ise yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

''Sadece Türkiye'nin güvenlik ihtiyacını, savunma sistemini karşılamayacak ama aynı zamanda bu teknolojinin transfer edilmesini sağlayacak. Ruslar ile yaptığımız anlaşmada, Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ile yaptığı görüşmelerde bu konu çok açık ve net ortaya konuyor, Ruslar da buna 'Tamam' dediler."



