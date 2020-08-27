Samanyolu Haber /Dünya / Bu kez Sibirya: İkinci kez koronaya yakalandı /27 Ağustos 2020 11:06

Bu kez Sibirya: İkinci kez koronaya yakalandı

Rusya Federasyonu'nun Tuva Cumhuriyet'nin Valisi Şolban Kara-ool'un ikinci defa yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

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Moscow Times'ın aktardığına göre birçok kişi, Kara-ool'un Rusya'da virüse iki defa yakalanan ilk kişi olduğunu belirtti.

İlk olarak 3 ay önce Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi gören Kara-ool, bu hafta tekrar Covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Sibirya'daki Tuva Cumhuriyeti'nin valisine zatürre teşhisi konuldu.

Instagram üzerinden paylaşımda bulunan Kara-ool, "İki defa bu şeyden hastalanamayacağına inanıyor gibiydim. Belki de bu sebeple yakalandım" ifadelerini kullandı.

3 ay önce ana şikâyetinin göğüsünde sancı olduğunu belirten vali, bu sefer ana semptomunun "ciddi bir baş ağrısı" olduğunu bildirdi.

Covid-19 nedeniyle 24 Mayıs'ta hastaneye kaldırılan Kara-ool, 4 Haziran'da taburcu edilmişti.

Hong Kong, bu ayın başında ilk reenfeksiyon vakasını tespit ettiklerini söylemişti. Avrupalı doktorlar Hollanda ve Belçika'da da iki benzer vaka olduğunu bildirdi.
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