Bu kez tahliye edildi: Leman karikatüristi Doğan Pehlevan Cumhurbaşkanı'na hakaretten de tahliye aldı /18 Kasım 2025 18:01

Bu kez tahliye edildi: Leman karikatüristi Doğan Pehlevan Cumhurbaşkanı'na hakaretten de tahliye aldı

Leman dergisine yönelik soruşturmada tutuklanan karikatürist Doğan Pehlevan hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada da tahliye kararı verildi.

Mizah ve karikatür dergisi Leman'ın 26 Haziran 2025 tarihli sayısında Muhammed Peygamber'i tasvir eden bir karikatür yayımladığı iddiaları üzerine tutuklanan karikatürist Doğan Pehlevan hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada da tahliye kararı verildi.

Pehlevan hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yargılandığı davada daha önce tahliye kararı verilmiş ancak diğer dava nedeniyle Pehlevan cezaevinden çıkamamıştı.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi, bugünkü duruşmada karikatürist Doğan Pehlevan hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davadan da imza şartı ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliye kararı verdi. Yaklaşık 4,5 aydır cezaevinde bulunan Pehlevan’ın gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor.
4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor

Pehlevan hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti. Bu kararla Pehlevan'ın yargılanması tutuksuz olarak devam edecek.

Leman dergisinin İstanbul'daki binası önünde kurulan polis barikatlarıLeman dergisinin İstanbul'daki binası önünde kurulan polis barikatları
Karikatürün sosyal medyada tartışılmasının ardından kalabalık bir grup Leman dergisinin binasına saldırdı.

 
Ne olmuştu?
Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yayımlanan bir karikatürde, bombardıman altındaki bir şehirden göğe yükselen beyaz sakallı iki kişi birbirlerine selam verip adlarının Muhammed ve Musa olduğunu söylüyordu.

Leman dergisi, gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada amaçlarının dini değerleri aşağılama olmadığını belirtmiş, "Şu anda Muhammed ismini taşıyan 200 milyon kişi var" diyerek çizime konu kişinin Muhammed Peygamber olmadığını vurgulamıştı.

Karikatürün sosyal medyada tartışılmasının ardından kalabalık bir grup Leman dergisinin binasına saldırmıştı. Dergi çalışanları hakkında soruşturma başlatılırken derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ve müessese müdürü Ali Yavuz 2 Temmuz 2025'te tutuklanmıştı. Pehlevan dışında tutuklu bulunan diğer isimler 26 Eylül'de tahliye edilmişlerdi.
