Samanyolu Haber /Eğitim / Bu kez yeni hak kazananlar... ABD öğrenci vizelerinde zorluk çıkaracak /25 Temmuz 2020 13:56

Bu kez yeni hak kazananlar... ABD öğrenci vizelerinde zorluk çıkaracak

ABD yönetimi okulları uzaktan eğitime geçen yabancı öğrencilerin vizelerini iptal edecek düzenlemeyle ilgili geri adım attıktan sonra bu sefer de ABD'ye gelmeye yeni hak kazanmış öğrencilerle ilgili kötü haber verdi.

SHABER3.COM

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE), üniversite yetkililerine gönderdiği notta, 9 Mart'a kadar kaydını yaptırmamış olan yabancı öğrencilerin, derslerini internet üzerinden almayı planlıyorlarsa "büyük ihtimalle vize alamayacakları" belirtildi.

Yeni düzenleme, salgın sebebiyle uzaktan eğitime geçen okullardan kabul alan öğrencileri etkileyecek.

Mevcut olarak vizesi olan öğrenciler okulları uzaktan eğitim verme kararı almış olsa veya derslere yüz yüze başlayıp, pandeminin kötüleşmesi sonucunda uzaktan eğitime geçmesi durumunda bile etkilenmeyecek.

Hükûmet ilk olarak geçen haftalarda ABD üniversitelerindeki yabancı öğrencilerin vize statülerini koruyabilmeleri için uzaktan eğitim yerine bire bir kampüste verilen eğitim programlarına dahil olmaları zorunluluğu getirmiş, Harvard ve MIT'nin açtığı dava sonucunda bu düzenleme geri çekilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bu kez yeni hak kazananlar... ABD öğrenci vizelerinde... Sonraki Haber >>

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

Küçük çocuğun

Küçük çocuğun

Buharı tüten siyah çamur nehri

Buharı tüten siyah çamur nehri

2020 Kurban kampanyası

2020 Kurban kampanyası

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:09:57