Bu kış Türkiye'de zor geçer!

Kış geldi, kapıya dayandı ama kapıya dayanan sadece kış değil, aynı zamanda fatura derdi. Yakacak fiyatları cep yakıyor.







Son iki yılda aylık doğal gaz enerji maliyeti yüzde 62, ithal kömür enerji maliyeti yüzde 42 ve kalorifer yakıtı olarak kullanılan fueloil enerji maliyeti yüzde 37 oranında artmış durumda. Elektriğe zam üstüne zam geliyor. Kış aylarında ortalama aile elektrik faturası tüketimin artması ile birlikte 163,4 TL’den, 370,80 TL’ye çıkıyor.





Birgün gazetesinde yer alan habere göre, Makine Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi başkanı Yüksel Yaşartekin, konutlarda kullanılan 1000 kcal/h enerji için yakıt maliyetlerinin son iki yıllık dönemde muazzam bir yükseliş gösterdiğini söyledi.





Yaşartekin’in verdiği bilgilere göre, bölgesel iklim koşullarında değişkenlikler göstermekle beraber, günlük 10 metreküpten aylık 300 metreküp gaz tüketimi varsayımıyla, 2017’de aylık 379 lira olan doğal gaz enerji maliyeti, 2019’da yüzde 62 oranında bir artışla 613 liraya çıktı.





Yerli Soma linyit kömürünün enerji maliyeti 2017’de aylık 527 lirayken, 2019’da yüzde 31’lik bir artışla 692 liraya yükseldi. İthal Sibirya kömürü için 2017’de aylık 647 lira olan enerji maliyeti, 2019’da yüzde 42’lik bir artışla 919 lira olarak gerçekleşti. Kalorifer yakıtı olarak kullanılan fueloilin enerji maliyeti 2017’de aylık 981 lirayken, 2019’da yüzde 37’lik bir artışla 1.344 liraya yükseldi. Konutlarda kullanılan 1000 kcal/h enerji için elektrik enerji maliyeti ise 2017’de aylık 1.231 lirayken, 2019’da yüzde 71’lik bir artışla 2.103 lira oldu.





ÜCRETLİLER İÇİN KIŞ ZOR GEÇECEK





Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şube Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu da, İzmir gibi kıyı Ege ve Akdeniz bölgelerinde yer alan kentlerde ısıtma için elektrikli ısıtıcıların tercih edildiğini söyledi.





EMO’nun dört kişilik ailenin asgari yaşam standartları için öngördüğü aylık 230 kilowatt saatlik (KWh) elektrik tüketiminin, kış aylarında klima ve elektrikli soba kullanımı nedeniyle yaklaşık 292 kilowatt saat ek tüketim ile 522 kilowatt saate (KWh) yükseldiğini anlatan Uğurlu, ortalama aile elektrik faturasının da 163,4 TL’den, 370,80 TL’ye çıktığını söyledi.





Fatura miktarlarının küçük çocuğu olan, evde kalan yaşlı ve hastası bulunan ailelerde daha da yükseleceğini ifade eden Uğurlu, “Net asgari ücretin 2 bin 20 TL olduğu düşünülürse, hâlihazırda maaşının yüzde 8’ini elektrik faturasına ayırmak zorunda kalan asgari ücretli için kış aylarının zor geçeceği ortadadır. İzmir şartlarında evinin bir odasının klima ile ısıtan asgari ücretli, maaşının yüzde 18’ini elektrik faturasına ayırmak zorunda kalacaktır. Sadece ısıtma kaynaklı elektrik faturasının, asgari ücret içindeki payının bile yüzde 10’u geçmesi, yoksullaşmanın geldiği noktayı yansıtmaktadır. Geliri olmayan, yardıma muhtaç 2,5 milyon hanedeki yaklaşık 10 milyon yurttaşın elektrik faturasının sosyal yardımlar kapsamında ödeyebildiği ülkemizde, geliri olan, çalışan, üreten asgari ücretli de kış aylarında faturalarını karşılayamaz duruma düşürülmüştür” dedi.





İKİ YILDA FATURALARA NE OLDU?





Dört kişilik bir aile günlük 10 metreküpten ayda 300 metreküp gaz tüketirse ne ödeyecek?

2017 ARALIK AYI: 379 lira

2019 ARALIK AYI: 613 lira





Dört kişilik aile 522 kWh elektrik tüketirse ne ödeyecek?

2017 ARALIK AYI: 163,4 lira

2019 ARALIK AYI: 370,8 lira