Bu kişiler koronavirüs taşıdığının farkında olmayabilir

Evrensel'de yer alan habere göre Amerikan Tabipler Birliğinin açık erişimli akademik yayını’da yayımlanan çalışmaya göre Kovid-19’un omikron varyantına yakalanan kişilerin yarıdan fazlası Kovid geçirdiğinin farkında olmayabilir.Kaliforniya'daki Cedars-Sinai Tıp Merkezinden Susan Cheng ve meslektaşları Los Angeles'taki bir tıp merkezinde çalışan ya da kayıtlı olan 2 bin 479 kişiden farklı zamanlarda katılımcı başına en az iki kez kan örneği aldı.İlk örnek, bölgede omikron varyantının neden olduğu Kovid-19 enfeksiyonlarında bir artış yaşanmadan kısa bir süre önce alındı. Sonraki numuneler bölgede omikronun baskın varyant haline geldiği ve BA.4 ve BA.5 gibi çeşitli alt varyantların görülmeye başladığı 15 Aralık 2021 ile 4 Mayıs 2022 tarihleri arasında alındı. Katılımcılardan 210'unun, kanlarındaki koronavirüse özgü antikor seviyelerine dayanarak, kanlarının ilk alındığı zaman ile sonraki numuneler arasında Kovid-19 geçirdiği tespit edildi.