"Bu kongreye IBAN da yakışırdı"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pandemi ve ekonomik krizin gölgesinde yapılan kongredeki, "Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum" ifadelerine İYİ Partili Türkkan'dan, "Milletin yastık altındaki birikimlerine de göz diktiler. Utanmasalar kefen paralarını bile isteyecekler" diyerek tepki gösterdi.







Türkkan TBMM'de yaptığı konuşmasını 'Bugüne kadar Erdoğan ne zaman yastık altındaki dövizi ve altını bozdurun dediyse Cumhurbaşkanını dinleyen herkes zarar uğradı. Erdoğan bugünkü kongrede de yastık altındaki döviz ve altını bozdurun dedi. 30 Haziran’a kadar da süre verdi. Hayırdır Sayın Erdoğan 30 Haziran’dan sonra erken seçim mi var?' şeklinde sürdürdü.





IBAN'LI TEPKİ





"Türk milleti bu saatten sonra sana günahını vermez" diyen Türkkan, "Sünnet altınını bile vermez. Millet kendine bir çözüm beklerken milletin yarın için ayırdığı parasına bile göz koydular, yastık altındaki paralara yine göz diktiler. Türk milleti yine şanslıydı. Ben kongrede IBAN numarası verecekler diye bekliyordum. IBAN da yakışırdı bu kongreye" dedi.





Türkiye'nin yeni ve sivil bir Anayasa'yı tartışmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Mümkün olan en geniş mutabakatla ortaya çıkacak yeni anayasa metni mutlaka milletin onayına sunulacaktır" ifadelerine Türkkan şu şekilde yanıt verdi:





"Erdoğan'ın sivil Anayasadan kastı kendi anayasası... Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut anayasasını tanımayan Sayın Erdoğan yeni anayasayı millet için değil kendisi için istiyor.Dış politika için de Sayın Erdoğan; “Ülkemizin milli menfaatlerine saygı gösteren hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz olmadığına inanıyoruz.”





"NE ANAYASA NE DE KANUN VAR"





Erdoğan'ın gece yarısı yayınladığı kararnameleri de eleştiren Türkkan, "Cumhurbaşkanı kalkıyor, gece yarısı bir kararnameyle bütün bu hiyerarşik düzeni altüst ediyor. Aslında bu sistem ne biliyor musunuz, başından beri söylüyoruz ya? "Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi" dediğiniz bu ucube sistemde ne kanun var, ne Anayasa var, ne yönetmelik var, hiçbir şey yok, tek adam var. Tek adam ne derse o oluyor, tek adam ne derse o bozuluyor" ifadelerini kullandı.





"Madem meclisi tanımıyorsunuz, Meclisi Beştepe’nin noteri olarak görüyorsunuz, madem milli iradeyi askıya aldınız biz niye toplandık?" diyen Türkkan,"Niye bu kadar insan buraya geldik? Gönderin Beştepe'ye onaylasın gelsin kardeşim, ne işimiz var burada ya? Boşu boşuna duruyoruz yani, boşu boşuna mesai harcıyoruz. Bundan sonrasına hazır olun. Bundan sonra gece yarıları her şey olabilir" dedi.



