Samanyolu Haber /Ekonomi / Bu laf bana abartı geldi! /25 Ekim 2020 23:52

Bu laf bana abartı geldi!

Malatya'yı ziyaret eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ummadığı bir çıkışla karşılaştı.

Esnafın sözleri abartılıymış!

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da otobüsten bedava çay paketleri dağıtırken bir esnafın "Eve ekmek götüremiyoruz." sözleri karşısında ilginç bir cevap verdi.

Partisinin il kongresine katılan Erdoğan, otobüs ile geçtiği caddelerde bedava çay paketi dağıttı. Dağıtım esnasında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen sosyal mesafe kuralı hiçe saydı.

Bir esnafın "Eve ekmek götüremiyoruz. Açız. İşsisiz." sözleri üzerine bir süre dondu kaldı. 

Erdoğan, "Bu biraz bana abartılı geldi. Çok abartılı geldi. Eve ekmek götüremiyorum dediğin zaman." cevabını verdi. Akabinde esnafa çay paketini uzatarak, "Evet. Keyif çayı bak. Çayı iç." dedi.

ESNAFTAN ERDOĞAN'A: EVE EKMEK GÖTÜREMİYORUZ
       
Cep telefonu ile çekilen görüntüleri şahsi Twitter hesabında paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba şunları dile getirdi: "Bu görüntüler bugün Malatya'da çekildi! Minibüsçüler ve servisçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dertlerini anlatıyor. Esnaf: 'Evimize ekmek götüremiyoruz!' Erdoğan: 'Bu laf bana abartı geldi. Al bu keyif çayını iç."
 

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Esnafın sözleri abartılıymış!

Esnafın sözleri abartılıymış!

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