Bu mahalleye girmek 5 TL!

Yalova’nın Altınova ilçesi Kaytazdere beldesinde "pes" dedirten bir karar alındı. Kum plajı ile tatilcilerin tercih ettiği bir belde olan Kaytazdere’nin sahil bölgesine girişte vatandaşlardan 5 TL ücret talep ediliyor.







Plajın başlangıç noktası yerine, plaja yaklaşık 500 metre mesafedeki mahallenin girişinde başlayan uygulama, özellikle bölge halkı ve mahalleye girmek isteyen vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.





MAHALLE GİRİŞİNDE 5 TL





Zabıta ekipleri tarafından, mahalle girişinde vatandaşların tek tek ateşleri ölçülürken, mahalle girişine asılan panoda da ücretlerin hijyen malzemesi ve sahil temizliğinde kullanılacağı belirtildi.





Kaytazdere Belediye Başkan Yardımcısı Feyzullah Karaarslan, Saralkent Mahallesi’nde önceden girişte bir ücret alınmadığını, ancak Koronavirüs tedbirleri kapsamında encümen tarafından böyle bir karar alındığını dile getirdi.