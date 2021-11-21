



'İNSAN BU BAŞLIKLARI ATARKEN UTANIR'









İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi, bugün '8 bin TL maaşla çalışacak işçi yok' manşetiyle bayilerdeki yerini aldı.Haberde, "Dünyaya gemi üreten Yalova'daki tersane, kesenin ağzını açtığı haberde eleman bulamıyor", "İş beğenmeme problemi üretimi frenlemeye başladı. Anadolu'da birçok işletme, işçi açığını kapatmak için maaşı yükseltti. Yalova'da her yıl 6 gemi satıp 150 milyon dolarlık ihracat yapan tersane, kaynak, montaj ve mobilya elemanları arıyor. Maaş 8 bin lira ancak çalışmak isteyen yok" gibi ifadeler kullanıldı.Gazetenin manşetine sosyal medyada tepki yağdı. Ekonomist Mustafa Sönmez, söz konusu haberi alıntılayarak "Bu manşeti atan cahil, vasıflı kaynak elemanı olmayı sıradan bir şey sanıyor. Hem beceri gerektirir hem de en yorucu ve tehlikeli işlerden biridir; 8 bin tl ye tabii ki çalıştıramazsın" dedi.Gazeteci Barış Yarkadaş da "Türkiye gazetesi ve TGRT’de 8 bin TL maaş alan kaç editör ya da muhabir var acaba? Daha geçen hafta TV Editörü arıyor ve 6 bin TL teklif ediyorlardı. İnsan bu başlıkları atarken utanır" ifadesini kullandı.