Bu mantarın kilosu tam 11 bin dolar

NEDEN PAHALI?





SOYU TÜKENEBİLİR





Beyaz trüf mantarı olarak da bilinen beyaz yer mantarı fiyatları büyük bir hızla yükseliyor. Bu lüks ürün, artan fiyatlardan dolayı pahalı malzemelere alışkın restoranlar için bile çok maliyetli olmaya başladı.Lüks restoranlarda tüketilen bu ürünün kilosu 11 bin dolara kadar çıkıyor.Beyaz yer mantarını çoğunlukla İtalya’dan tedarik eden Urbani Truffles USA adlı şirketin yöneticisi Vittorio Giordano, “Şu anda beyaz yer mantarı fiyatları bir pound (yaklaşık 0,45 kg) başına 4 bin 500 dolar civarında. 2019’da pound başına 1100 ila 1200 dolar arasındaydı” dedi.Bir çevrimiçi lüks ürün tedarikçisi olan Regalis Foods’ta ise birinci sınıf yer mantarlarının kilogram fiyatı 11 bin dolar civarında. Bu büyük fiyat artışının lüks restoranlardaki müşterilere de yansıtılması bekleniyor.Bu mantar türü dünyadaki en pahalı yiyeceklerden biri. Bu mantarın pahalı olma nedeni ise mevsiminin ve raf ömrünün kısa olması. Ayrıca mantar toplanırken hâlâ bazı yerlerde köpeklerle koklanarak aranıyor. Oldukça sınırlı bir alanda ekilebiliyor. Kentleşme ve iklim değişikliği ise bu mantarın üretimini iyice zora soktu.Kuzey İtalya’da yağışsız geçen yazlar verimi önemli ölçüde azalttı. Ayrıca yerel şarapların üretiminin artması nedeniyle üzüm bağları, yer mantarının geleneksel yaşam alanlarını gasp etti.Örneğin Insider’ın bildirdiğine göre, 19. yüzyıldan beri Fransa’daki toplam yer mantarı üretimi sezon başına 1000 metrik tondan sadece 30 metrik tona düştü.Bloomberg’e konuşan bir restoran müdürü bundan sonra beyaz mantar yeme olasılığının giderek düştüğünü söyleyerek “Soylarının tükeneceğinden oldukça eminim” dedi.