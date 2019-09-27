Bu masada kim eksik?

SAMANYOLUHABER- İstanbul'da Silivri açıklarında dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin akabinde 16 milyon kişi endişeli bir bekleyiş içinde.

Deprem hazırlıklarında sınıfta kalan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti bugün "acil durum' toplantısı düzenledi.





TOPLANTIDA EKREM İMAMOĞLU YOK!





İstanbul Valiliği'nde düzenlenen toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensubu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bulunmaması dikkati çekti.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın (soldan 3'üncü) başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (soldan 2'nci), Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum (sağdan 2'nci), İstanbul Valisi Ali Yerlikaya (sol başta) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Halkın gözü kulağı yetkililerde iken deprem gibi hayati bir konu ile alakalı toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmamoğlu'nun niçin davet edilmediğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

EKREM İMAMOĞLU'NU GÖRMEZDEN GELİYORLAR

Dün de İmamoğlu'nun Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yaptığı toplantı hükümete yakın televizyon kanalları ve ajanslar tarafından görmezden gelinmişti.





Şiddetli depremin sebep olduğu tedirginlik sürüyor. İstanbullular geceyi sokaklarda, parklarda ya da arabalarda geçirdi.





Taksim Meydanı'nın hemen yanındaki Gezi Parkı deprem tehlikesi sebebiyle evlerinde kalamayan binlerce kişiyi bağrına bastı.





AKP hükümeti, 2013 yılında Gezi Parkı'ndaki ağaçları kesip parkın yerine alışveriş merkezi inşâ etmek istemişti. Mayıs-haziran ayları boyunca süren protestolar diğer illere de yayılmış, gösterilerde polis şiddetine maruz kalan 14 kişi hayatını kaybetmişti.





Göstericilerin kararlılığı hükümete geri adım attırmış ve Gezi Parkı talan edilmekten kurtarılmıştı.





RANT HIRSI: TOPLANMA BÖLGELERİNİN SAYISI 410'DAN 71'E İNDİ





İstanbul Valiliği hasar ihbarında bulunulan 55 okulun incelendiğini belirterek, gerekli teknik inceleme yapılması için 14 okulda bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiğini kaydetti.