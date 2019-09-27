Samanyolu Haber /Gündem / Bu masada kim eksik? /27 Eylül 2019 16:51

Bu masada kim eksik?

İstanbul 5.8 büyüklüğündeki deprem ve artçı şokları ile sarsılırken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti felaketin eşiğinden dönüldüğü halde hizipçilik yapmaya devam ediyor. Dün hükümete yakın televizyon kanalları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun depremin akabinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yaptığı açıklamaları görmezden gelmişti. Bugün de valilikte yapılan "acil durum" toplantısında masada İmamoğlu hariç herkes vardı!

Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü!

SAMANYOLUHABER- İstanbul'da Silivri açıklarında dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin akabinde 16 milyon kişi endişeli bir bekleyiş içinde. 

Deprem hazırlıklarında sınıfta kalan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti bugün "acil durum' toplantısı düzenledi. 

TOPLANTIDA EKREM İMAMOĞLU YOK!

İstanbul Valiliği'nde düzenlenen toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensubu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bulunmaması dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın (soldan 3'üncü) başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (soldan 2'nci), Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum (sağdan 2'nci), İstanbul Valisi Ali Yerlikaya (sol başta) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. 

Halkın gözü kulağı yetkililerde iken deprem gibi hayati bir konu ile alakalı toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmamoğlu'nun niçin davet edilmediğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. 

EKREM İMAMOĞLU'NU GÖRMEZDEN GELİYORLAR

Dün de İmamoğlu'nun Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yaptığı toplantı hükümete yakın televizyon kanalları ve ajanslar tarafından görmezden gelinmişti.

Şiddetli depremin sebep olduğu tedirginlik sürüyor. İstanbullular geceyi sokaklarda, parklarda ya da arabalarda geçirdi. 

Taksim Meydanı'nın hemen yanındaki Gezi Parkı deprem tehlikesi sebebiyle evlerinde kalamayan binlerce kişiyi bağrına bastı. 

AKP hükümeti, 2013 yılında Gezi Parkı'ndaki ağaçları kesip parkın yerine alışveriş merkezi inşâ etmek istemişti. Mayıs-haziran ayları boyunca süren protestolar diğer illere de yayılmış, gösterilerde polis şiddetine maruz kalan 14 kişi hayatını kaybetmişti. 

Göstericilerin kararlılığı hükümete geri adım attırmış ve Gezi Parkı talan edilmekten kurtarılmıştı.

RANT HIRSI: TOPLANMA BÖLGELERİNİN SAYISI 410'DAN 71'E İNDİ

İstanbul Valiliği hasar ihbarında bulunulan 55 okulun incelendiğini belirterek, gerekli teknik inceleme yapılması için 14 okulda bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiğini kaydetti.

Ucuz atlatılan depremde iletişim sistemi çökmüş, alışveriş merkezi ve rezidans inşâ edildiği için acil toplanma alanlarının 410'dan 71'e düşmesi sebebiyle halk binaların dibinde kaldırımlarda beklemek mecburiyetinde kalmıştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bu masada kim eksik? Sonraki Haber >>

Hastanede terör estiren kişileri polis gözaltına alamadı

Hastanede terör estiren kişileri polis gözaltına alamadı

Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü!

Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü!

Çapa Tıp'ta deprem eylemi

Çapa Tıp'ta deprem eylemi

İşte İstanbul depreminin sesi!

İşte İstanbul depreminin sesi!

Caminin minaresi depremde böyle yıkıldı

Caminin minaresi depremde böyle yıkıldı

Market kamerasından deprem anı!

Market kamerasından deprem anı!

Canlı yayında deprem anı!

Canlı yayında deprem anı!

İstanbul depreminde panik anları!

İstanbul depreminde panik anları!

Uzman yorumu: Bunun bağımsız bir deprem olduğunu düşünüyorum

Uzman yorumu: Bunun bağımsız bir deprem olduğunu düşünüyorum

İşte deprem esnasında çekilen görüntüler!

İşte deprem esnasında çekilen görüntüler!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:54:06