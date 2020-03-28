Samanyolu Haber /Politika / Artık yeter, bu milleti aptal yerine koymayın! /28 Mart 2020 23:19

Artık yeter, bu milleti aptal yerine koymayın!

Gelecek Partisi kurucu üyelerinden Yusuf Ziya Özcan, ölümcül Koronavirüs salgınının ortasında Kanal İstanbul ihalesinde ısrar eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veryansın etti.

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Gelecek Partisi kurucu üyelerinden Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'ın dün gece yarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından azledilmesi ile Kanal İstanbul ihalesi arasında irtibat kurulamayacağını ima etti. 

Kanal İstanbul ihalesinin Erdoğan'dan habersiz yapılamayacağına işaret eden Özcan, "Yeter artık! Sayın Cumhurbaşkanım, sizin bu kanal ihalesinden haberiniz yoktu değil mi? Sayın Bakan (Cahit Turhan) sizin arkanızdan ihaleyi yapmış öyle mi? Sayın Cumhurbaşkanım,ne olur bu milleti bu kadar aptal yerine koymayın." dedi.

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28 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Turhan'ın yerine yardımcısı Adil Karaismailoğlu tayin edildi. 

Erdoğan'a "Yeter artık!" diye çıkışan Prof. Dr. Özcan 2007-2012 yılları arasında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı görevini ifa etmişti. 

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