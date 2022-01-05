"Bu millet sen ve sülalen saraylarda yaşayasınız diye kan dökmeyecek"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefet partilerine 15 Temmuz hatırlatmasına cevap verdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın iç savaş naraları attığına işaret ederek, “Bu millet bunları yemez! Bu millet sen ve sülalen saraylarda yaşayasınız diye sokaklarda kan dökmeyecek” dedi.







Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefete yönelik “Sokaklara döküleceklermiş, ya siz 15 Temmuz’u görmediniz mi? Cumhur İttifakı sizi gideceğiniz yere kadar süpürecektir.” sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı oy oranı düştükçe söylediğini kulaklarının duymadığını belirterek, “Bugün resmen iç savaş naraları atmaya başladın. Bu millet bunları yemez!” ifadesini kullandı.





‘SARAY’I MİLLETİN ZİYARETİNE AÇACAĞIM’







Kılıçdaroğlu, şu paylaşımı yaptı: “Ey Saraydaki Şahıs, oy oranlarını gördükçe dilinin söylediğini kulakların duymaz oldu. Bugün resmen iç savaş naraları atmaya başladın. Bu millet bunları yemez! Bu millet sen ve sülalen saraylarda yaşayasınız diye sokaklarda kan dökmeyecek.





Seni ve beslemelerini seçimle göndereceğiz. Sarayını da öğrencilerin hizmetine vermeden önce; üç ay boyunca her gün 10.00-20.00 saatleri arasında halkımızın ziyaretine açacağız. Çoluk çocuk, anne baba, herkes senin nasıl bir şaşaa içinde yaşadığını görecek.”







