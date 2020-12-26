Samanyolu Haber /Sağlık / "Bu mutasyon öncekilerden daha tehlikeli hale gelebilir" /26 Aralık 2020 14:28

"Bu mutasyon öncekilerden daha tehlikeli hale gelebilir"

İngiliz bilim insanları, yeni tip Coronavirus'ün İngiltere'de keşfedilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonunun, daha önce keşfedilen mutasyonlardan çok daha tehlikeli hale gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

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MedicalXpress portalının aktardığına göre, Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Matematiksel Modelleme Merkezi'nden bilim insanları, yeni mutasyonun orijinalden yüzde 56 oranında daha bulaşıcı olduğunu ifade etti. Bu özelliğin, hastanelerdeki hasta sayısında artışa yol açacağı tahmin ediliyor.

İngiltere'de karantina dahil uygulanan kısıtlamaların böyle bir senaryoyu engellemeyeceğinin altını çizen bilim insanları, tedbirlerdeki gevşemenin ise vaka sayısında keskin bir artışa yol açacağını kaydetti.
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