Samanyolu Haber /Gündem / Bu muzu 6,2 milyon dolara satın aldı: İşte muzun sahibi! /21 Kasım 2024 11:05

Bu muzu 6,2 milyon dolara satın aldı: İşte muzun sahibi!

New York'taki Sotheby's müzayedesinde satışa çıkarılan İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış muz şeklindeki eseri rekor fiyata satıldı.

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İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'Comedian' adlı duvara yapıştırılmış muz şeklindeki eseri, New York'taki müzayedede 6,2 milyon dolara alıcı buldu.

Sotheby's müzayedesinde yoğun ilgi gören eser için açık artıma 800 bin dolar ile başladı. Eser için verilen teklif edilen fiyat, 2 milyon dolara, ardından 4 milyon dolara yükseldi.

Müzayede yöneticisi Oliver Barker, açık artırmada “Bu fırsatı kaçırmayın, bu sözleri daha önce hiç söyleyeceğimi düşünmemiştim: Beş milyon dolar için bir muz!” ifadelerini kullandı.

“MUZUN SAHİBİ OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM”
En yüksek teklif, kripto para platformu TRON'un kurucusu Justin Sun’dan geldi. Sun 6,2 milyon dolara muzu satın aldı.

Sun, şunları söyledi: Ben Justin Sun ve Maurizio Cattelan'ın ikonik eseri Comedian'ı 6,2 milyon dolara başarıyla satın aldığımı paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Bu sadece bir sanat eseri değil; sanat ve kripto para topluluğu dünyaları arasında köprü kuran kültürel bir fenomeni temsil ediyor. Bu eserin gelecekte daha fazla düşünce ve tartışmaya ilham vereceğine ve tarihin bir parçası olacağına inanıyorum. Muzun sahibi olmaktan onur duyuyorum.
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