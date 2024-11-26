Bu nasıl bir hesap: Garanti edilen para için tüm araçların 87 defa o yoldan geçmesi gerekiyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının bütçe görüşmeleri sürüyor. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’na yılda 1 milyar 338 milyon araç geçiş garantisi verilmesini eleştirdi. CHP’li Bakırlıoğlu, “Türkiye’deki bütün araçlar 87 defa geçerse ancak geçiş garantisini tutturuyor” dedi.





PROJELER YILAN HİKAYESİNE DÖNÜYOR

Ulaştırma ve haberleşme sektörlerinin toplam yatırımlar içerisinde aldığı payın düştüğünü belirten Bakırlıoğlu, “2024’te yüzde 9,7 olan pay, 2025’te yüzde 9,2’ye düşmüş durumda ve ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Hem ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde toplam yatırımdan aldığınız pay azalıyor hem de demir yolu ulaştırmanın aldığı pay azalmakta ve bunun sonunda da yılan hikâyesine dönen projelerle karşı karşıya kalıyoruz” dedi.





ESKİ BAKAN OTOYOL PROJESİNE CEO OLDU

“Eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’ı biliyorsunuz, sizden önce görev yapmıştı; Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nde CEO’luk görevinde bulunduğu söyleniyor, basında çıktığı kadarıyla aylık 1 milyon lira gibi bir maaştan bahsediliyor” diyen Bakırlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:





1 MİLYAR 338 MİLYON GEÇİŞ GARANTİSİ VERİLDİ

“Kuzey Marmara Otoyolu’na baktığımız zaman bir konsorsiyum var. Kim var bunda? Yok yok yani bizim ‘5’li çete’ diye tabir ettiğimiz Cengiz var, Limak var, Kalyon var, Kolin var; hepsi var ve şöyle bir durum var. Sayın Cahit Turhan Bakanlığı döneminde bu işletmeye astronomik ve tutturulması imkânsız sayılarda ilave araç geçiş garantisi vermiş. Yılda 1 milyar 338 milyon araç geçiş garantisi vermiş.





TÜM ARAÇLARIN 87 KEZ GEÇMESİ GEREKİYOR

Kabaca bir hesap yaparsak şayet, Türkiye’deki bütün araçlar yılda 87 defa buradan geçerse ancak bu rakamı tutturuyorlar, böylesine imkânsız bir hedef konulmuş. Siz de bir Bakansınız ve bu sektörün içerisinden, bürokrasiden geliyorsunuz. Sizce eski Ulaştırma Bakanının yapmış olduğu şey etik bir davranış mıdır, ahlaki bir davranış mıdır? Sizin de hayalinizde böyle bir kariyer planlaması var mı?”