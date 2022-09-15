Bu nasıl sosyal konut rakamı: 608 bin liralık daireye en az 5 milyonluk ödeme

Sosyal konut projesinde satışa sunulan evlerin bedeli piyasa değerinin oldukça altında olmasına rağmen, asgari ücretliler için bu proje aracılığıyla ev sahibi olmak oldukça zor.







Dün itibarıyla başvuruları başlayan projenin başvuru formunda ortaya çıkan bir detay, taksit tutarlarındaki artışlarla ilgili tartışmalara yol açtı.





Başvuru bilgilendirme formunda belirtilene göre, aylık taksitler her yılın ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez belirlenecek. Ne kadar artış yapılacağı da, bir önceki 6 aylık dönemde memur maaşlarındaki artış oranı dikkate alınarak, idarece tespit edilen oranda artırılacak.





Sözcü'nün haberine göre taksit tutarlarındaki artış için idareye yetki tanınması ile vatandaşın karşısına memur maaş oranından daha yüksek bir zam oranı olarak çıkması ihtimali tartışılıyor.





6 AYDA BİR ZAMLANACAK, İDARE KARAR VERECEK

500 bin konut ve 250 bin konutluk arsa ile 50 bin işyerinden oluşacak projenin detayları önceki gün açıklanmıştı.





Konutların maliyeti üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL idi. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelere de aylık taksit 3 bin 187 TL olarak belirlenmişti.





Ancak başvurular başladıktan sonra ortaya çıkan taksit tutarlarına yönelik artış oranı tartışmalara neden oldu. Vatandaşın en çok merak ettiği sorulardan biri, söz konusu taksitlerin sabit olup olmayacağına yönelik idi.





Başvuru formunda yer alan detayla, taksit tutarlarındaki artışın yılda iki kez olmak üzere ocak ve temmuzda belirleneceği; yapılacak artış oranın da bir önceki 6 aylık dönemde memur maaşlarındaki artış oranı dikkate alınarak, idarece tespit edilen oranda artırılacağı belirtilmiş oldu.





‘SÜRPRİZ ARTIŞLAR OLABİLİR’ BEKLENTİSİ

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik, “Neden memur maaş artış oranı kadar denmiyor da idareye takdir yetkisi tanınıyor? Bu ifadeye göre, idare daha yüksek bir artış oranı belirleyebilir. Sonra sürpriz artışlar olmasın!” değerlendirmesinde bulundu.





608 BİN TL’LİK DAİRE 4,7 MİLYON TL’YE GELİYOR

Peki, ödenecek aylık taksit tutarları ilerleyen yıllarda ne kadara çıkar?





Sozcu.com.tr olarak yaptığımız bir hesaplamaya göre, 6 ayda bir taksitlere yüzde 15 zam geldiği varsayılırsa, bugün 2 bin 280 TL olan taksitin 20 yılda 610 bin TL’ye kadar yükseleceği görülüyor.





Bu da, 608 bin TL’lik 2+1 daire için, vatandaşın toplam 4,7 milyon TL ödeme yapması anlamına geliyor. Ödenen taksitlere, yüzde 10’luk peşinat tutarı da eklenince, toplam ödeme tutarı 4 milyon 727 bin TL’ye çıkıyor.





BAKAN KURUM: ASGARİ ÜCRETLİLER EK MESAİ YAPABİLİR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, asgari ücretlilerin sosyal konut projesi aracılığıyla nasıl ev sahibi olacağına ilişkin söyledikleri de tartışma konusu oldu.





Dün bir televizyon kanalına katılan Kurum, “Asgari ücretliler hem kira hem konut kredisini nasıl ödeyecek?” sorusuna şu yanıtı verdi:





“5 bin 500 lira alıyor. Hem kira ödeyecek hem konut kredisi taksiti ödeyecek hem de evini geçindirecek. Tabii bunu yapabilmesi için ilave mesai ve kazanç sağlaması gerekiyor. Bunun için vatandaşımız biraz dişini sıkarak, biraz eşinden, dostundan borç alarak, biraz ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir.”







