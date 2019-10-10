Samanyolu Haber /Ekonomi / Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu! /10 Ekim 2019 16:36

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!

Ağaoğlu, İntaş ve YDA şirketlerinin elde kalmış gayrimenkullerine 1,7 milyar TL yatıran Türkiye Varlık Fonu (TVF) 2020 yılında yurt dışından yüksek faizle döviz borcu alacak.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, devletin kural ve teamüllerini altüst etmeye devam ediyor. 

Türkiye Varlık Fonu (TVF) yurt dışı piyasalardan yüklü tutarda borç almayı planlıyor. 

TVF iki hafta önce Ağaoğlu, İntaş ve YDA şirketlerinin yer aldığı İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesine 1,7 milyan TL ile ortak olmuştu. 

Söz konusu şirketlerin krizde mali darboğaza girdiği ve bu şekilde hükümet tarafından kurtarıldığı belirtiliyor.  

HAZİNE VARKEN TVF NİYE BORÇLANIYOR?

Kamu adına yurt içi ve yurt dışından borçlanma yetkisi Hazine'ye ait olduğu halde TVF'nin böyle bir ihaleye çıkması manidar bulundu. 

2017 yılında Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye getireceği iddia edilen TVF, Hazine'den daha yüksek faizle tahvil alacak. 

Yönetim kurulu başkanlığı görevini AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifa ettiği Varlık Fonu'nda genel müdürlük koltuğunda hem Berat Albayrak'ın hem de Bilal Erdoğan'ın arkadaşı Zafer Sönmez oturuyor.

Bloomberg News'te yer alan habere göre Türkiye Varlık Fonu 2020 yılında uluslararası tahvil piyasalarından borçlanmayı planlıyor. Tahvil ihracının 2020’nin ilk yarısında yapılacak.

Konuya yakın kaynaklara göre ihraç, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin değerlendirmelerinin alınmasından sonra gerçekleştirilecek. 

TVF, ihraç öncesi tamamlanması gereken mali raporları için uluslararası bir danışmanlık şirketinden yardım alacak.

DEVLETİN BORCU VARLIK FONU’NA YAZILACAK

Kararı değerlendiren Sözcü yazarı Murat Muratoğlu ülkedeki kurumlardan hiçbirinin devletten daha uygun şartlarla ve düşük faizde borç alamayacağının altını çizdi. 

Muratoğlu, “Bu düzenleme geçerse Varlık Fonu’nun aldığı borç devletin gözükmeyecek çünkü Varlık Fonu anonim şirket. Böylece kamu borçlu gözükmeyecek borç Varlık Fonu’na yazılacak.” diye konuştu.

HAZİNE'NİN İFLASININ TESCİLİ

Konuya yakın bir kaynak, batık inşaat şirketlerini kurtarmak için 2 milyar TL gibi yüksek bir tutarı tek kalemde harcayan TVF'nin yüzde 7-8'i bulacak döviz faizi ile borç alacak olmasını "kamu maliyesinin iflası" diye nitelendirdi.
 

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