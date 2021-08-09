Samanyolu Haber /Gündem / Bu ne yaman çelişki ! Şimdi de olmayan yangın uçağını Yunanistan'a gönderceklerini açıkladılar /09 Ağustos 2021 09:05

Bu ne yaman çelişki ! Şimdi de olmayan yangın uçağını Yunanistan'a gönderceklerini açıkladılar

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin envanterinde yangın söndürme uçağı olmadığını, sadece kiralanan ve yurt dışından yardım olarak gönderilen uçaklarla yangınlara müdahale edildiğini açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yunanistan'a Türkiye'nin uçak göndereceğini açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 30 Temmuz tarihinde yaptığı açıklamasında “Envanterimizde bizim yangın söndürme uçağımız yok. Bu ezelden beri de böyle ancak envantere de uçak alımıyla ilgili sayın cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çalışmalara başladık” demişti. Yangın söndürme sezonuna ve Manavgat yangınının ilk günlerine Rusya'dan kiralanan 3 uzun gövdeli yangın söndürme uçağıyla müdahale edilmişti.

“DEĞERLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Bugün yaptığı açıklamasında Pakdemirli, yangınlarla mücadele eden Yunanistan'ın yangın söndürme uçağı talebi olduğunu açıklayarak, “Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan tarafına sağlıyor olacağız” dedi.

“MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETMEYİN”

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, Pakdemirli'nin önceki açıklamalarını hatırlatarak tepki gösterdi. Aydın, “Sayın Pakdemirli ‘Yunanistan’ın uçak talebi var. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber bunu da sağlıyor olacağız’ diyor. Envanterinizde yangın söndürme uçağı olmadığını bizzat açıklamıştınız. Hafızanızı yoklayın, milletin aklıyla alay etmeyin bari. Allah akıl fikir versin!” ifadelerini kullandı.
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